Ведущий "Холостяка" рассказал о болезни, из-за которой над ним издевались в детстве

Григорий Решетник рассказал о болезни

Григорий Решетник признался, что с раннего детства страдал псориазом. Болезнь преследовала его с двух месяцев до 12 лет, и, по словам телеведущего, 70 процентов тела были покрыты ранами.

"С двух месяцев до двенадцати лет. Он был по всему моему телу, и я выглядел как гадкий утенок. Где-то 70% тела были поражены разными ранами. Я рос таким гадким утенком. В школе слышал насмешки, что оказало большое влияние на мое восприятие себя и собственную самооценку. Но меня очень поддерживали родители, это мне очень помогало", - говорит шоумен.

Звезда "Холостяка" признается, что прошел терапию у психолога, чтобы отпустить не самые приятные воспоминания и оставить их в прошлом.

Во взрослом возрасте Григорий наконец-то решился пойти в бассейн, чего раньше не мог делать из-за заболевания. Когда его сын Иван начал посещать занятия по плаванию, звездный отец решил попробовать и сам.

"Это мне было уже 30 лет, но мне удалось научиться. Поэтому я стараюсь показывать людям, что можно становиться лучше, даже если жизнь бросает вызовы. Я кайфую от того, когда помогаю другим поверить в себя", - рассказал Григорий.

Решетник рассказал о своей болезни (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Напоследок Решетник поделился, что, хоть уже немало преодолел на своем жизненном пути, у него все еще присутствуют моменты для сомнений.

"Я прошел долгий путь для достижения успеха, и порой даже сам удивляюсь, сколько всего произошло в моей жизни. Например, чтобы стать ведущим проекта "Неймовірна правда про зірок", меня утверждали более полугода. Откровенно скажу, что до сих пор есть моменты, когда я в себе сомневаюсь", - делится ведущий.

Напомним, Григорию Решетнику 41 год, и он также является актером, режиссером, диктором и общественным деятелем. В браке с женой Кристиной воспитывает троих сыновей - Ивана, Дмитрия и Александра. Звезда родом из Николаева.

Григорий Решетник и его большая семья (фото: instagram.com/grisha_reshetnik) (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)