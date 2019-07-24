Вічна пам'ять: помер знаменитий український тренер

Анатолій Коваленко був відомою людиною в світі боксу
Вчора, 23 липня, на 83-му році життя помер легендарний український тренер з боксу Анатолій Коваленко. За своє життя він допоміг багатьом спортсменам добитися успіху. Про це повідомив президент Національної ліги професійного боксу України Михайло Зав'ялов на своїй сторінці в Facebook.
Зав'ялов, підкреслив, що Коваленко - кращий тренер України з боксу, який підготував цілу плеяду чемпіонів.
Помер легендарний український тренер з боксу Анатолій Коваленко (фото: facebook.com/Михаил Зав'ялов)
"Вчора на 83 році життя помер Анатолій Коваленко - кращий тренер України з боксу, який підготував цілу плеяду чемпіонів! Світла пам'ять! В наших серцях він буде жити вічно!", - написав Зав'ялов.
Анатолій Коваленко народився 28 квітня 1937 року в селі Павлівка Донецької області. Він прославився ще в 70-ті роки, коли його учні стали завойовувати медалі на найбільших міжнародних турнірах.
Помер легендарний український тренер з боксу Анатолій Коваленко (фото: facebook.com/Михаил Зав'ялов)
Варто зазначити, що Коваленко підготував 20 майстрів спорту, в тому числі 4 майстрів спорту міжнародного класу та 2 заслужених майстрів спорту.
Користувачі мережі також сумують за Коваленко.
Скріншот з Facebook
Нагадаємо, що українські боксери вшанували пам'ять загиблому російському боксеру Максиму Дадашову.
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