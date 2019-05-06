Вічна пам'ять герою: на Донбасі під час бою загинув розвідник

На Донбасі в бою загинув військовий ВСУ (фото: torange.biz)

На Донбасі загинув ще один військовослужбовець ЗСУ

На Донбасі вранці 6 травня від отриманих поранень в бою помер старший сержант Іван Сакаль. Він був командиром розвідки 137 батальйону морської піхоти. Це була його третя ротація на цій війні. Про це повідомив регіональний координатор Громадянської мережі ОПОРА Тарас Чмут.

Івану було 24 роки. В морську піхоту він прийшов з комендатури ВМС в 2015 році. А на війні він з 2014 року.

За словами Чута, Іван був справжнім розвідником - спокійним, стриманим, розумним, займався кросфітом і не раз брав участь у "перемозі ВМС".

На Донбасі в бою загинув військовий ВСУ Іван Сакаль (фото: facebook.com/TarChmut)

"Він ніколи не прогинався перед командуванням і ніколи не вислужувався. Не прагнув ні нагород, ні посад чи звань. На нього завжди можна було покластися і довіряти. Своїм прикладом завжди був взірцем для особового складу (і не тільки для матросів, але і для багатьох офіцерів)", - написав Тарас Чмут.

Для допомоги сім'ї: 5168 7573 5762 4412 (брат Михайло Сакаль).

Користувачі мережі також відреагували на смерть Івана.

Світла Пам'ять!

Завжди в серці;

Радує, що навколо тебе такі гарні і світлі люди, але дуже шкода, що так ненадовго (Світла пам'ять);

Печаль і біль. Вічна пам'ять Герою!

Хороший був хлопець. Світла йому пам'ять!

Нагадаємо, що на фронті пропав український військовий. Це сталося, коли в районі проведення операції Об'єднаних сил відбувся бій з ворожими диверсантами.

Раніше повідомлялося про те, що на Донбасі помер командир роти 130 окремого розвідувального батальйону Сергій Шершак.