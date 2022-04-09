Вічна пам'ять герою: у боях за Маріуполь загинув засновник Pizza Veterano Рафаель Агаєв

"Ти навчив мене готувати піцу, після чого моє життя змінилося. Потім ти пішов на війну в 2014 році, тому ти красунчик, і по-іншому не міг. Коли ти повернувся - ми разом пішли згадати, чи не забули ми як готувати піцу, після повернення з фронту і дуже здивувалися, коли не забули", - написав Леонід.

За його словами, саме Рафаель Агаєв (позивний Раф) був поруч, коли відкривалася перша піцерія. Допомагав, підтримував і вчив.

Зазначається, що Рафаель загинув у Маріуполі, виконуючи бойові завдання з оборони міста, у складі свого підрозділу морської піхоти України.

Рафаель Агаєв загинув, захищаючи Україну (фото: facebook.com/diliriya)