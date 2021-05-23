"Вечірка" в Києві закінчилася масовою бійкою: фото і деталі інциденту

Повідомляється, що інцидент трапився на вулиці Салютна ввечері 22 травня. Під час розпивання алкоголю однією з компаній, невідомий чоловік вдарив жінку і погрожував вбити її чоловіка.

Жінку з підозрою на перелом ноги відвезли в лікарню, а прибула на виклик поліція затримала агресора.

Фото: у Києві п'яна "вечірка" закінчилася бійкою (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Синька зло. У Києві на вул. Салютна розпивання алкоголю закінчилося масовою бійкою. Невідомий чоловік в ході конфлікту вдарив жінку, попередньо у жінки перелом ноги. Поліція прибула оперативно, нападник затриманий. жінку госпіталізували. Чоловік потерпілої заявляє, що нападник погрожував вбити його", - йдеться в повідомленні.

У коментарях користувачі іронізують, що, мовляв, "все гаразд, адже алкоголь легальний".

Фото: у Києві п'яна трапилася масова бійка (facebook.com/dtp.kiev.ua)