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Була вдвічі більша за голову: в Україні лікарі вперше видалили гігантську пухлину у немовляти

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Київ , Вівторок 30 листопада 2021 19:42
Була вдвічі більша за голову: в Україні лікарі вперше видалили гігантську пухлину у немовляти Колаж РБК-Україна: медики вперше видалили гігантську пухлину у немовляти
Автор: Роман Мирончук

В Україні лікарі вперше успішно видалили гігантську пухлину у немовляти, яка в два рази була більшою за його голову. Операція була дуже складною, адже дитина могла померти від кровотечі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Мама дитини розповіла, що на 33 тижні вагітності УЗД показало, що у дитини є патологія - велика пухлина, яка весь час росла.

Жінка звернулася до Інституту педіатрії, акушерства та гінекології, де і народила дитину. Їй довелося робити кесарів розтин.

Хлопчик народився вагою 3 кілограми 600 грамів. З них третина важила тільки пухлина, яка займала частину голови і шиї, і була більше голови малюка.

Була вдвічі більша за голову: в Україні лікарі вперше видалили гігантську пухлину у немовляти

Скріншот з відео

"Пухлина проростала в глибокі структури шиї, магістральні судини, нерви, здавлювала дихальні шляхи і стравохід", - розповіли лікарі.

Відразу після народження робити операцію не стали, оскільки це було занадто небезпечно. У пухлину дуже добре надходила в кров. Її видалення могло привести до зупинки серця малюка.

Спочатку медики відкачали з пухлини рідину, а потім в Інституті Амосова заблокували основну посудину, що постачала кров.

Після цього, через три тижні після народження, зробили операцію з видалення пухлини. Також дитині знадобилася підтяжка обличчя.

Була вдвічі більша за голову: в Україні лікарі вперше видалили гігантську пухлину у немовляти

Скріншот з відео

Лікарі кажуть, що буде помітний тільки рубець перед вушком. Інші рубці будуть заховані в волоссі.

Була вдвічі більша за голову: в Україні лікарі вперше видалили гігантську пухлину у немовляти

Скріншот з відео

Дитина здорова, пухлина була доброякісною, і тепер іноді треба буде ходити на перевірку до лікарів. Тепер хлопчик поїде додому, де його чекає 10-річна сестра.

Українські лікарі вперше видалили гігантську пухлину у немовляти (відео: YouTube)

Нагадаємо, українські лікарі врятували 33-річного хлопця з раком крові, провівши справжню спецоперацію.

Раніше медики українці видалили п'ятисантиметрову пухлину мозку.

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