Вдова померлого від COVID-19 блогера похизувалася новими грудьми: не минуло й півроку

Софія Стужук, відома блогерка, похвалилася новими грудьми. Батько її трьох дітей Дмитро Стужук помер 16 жовтня 2020-го від ускладнень після коронавірусу, і ось 25-річна красуня зважилась на "обновку".
Радісною новиною дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram
Блогерка каже, що її принади після трьох дітей стали не такими, якими б їй хотілося.
"Так-так, зайчики, ви не помилилися. Роки переконання, що те, що природно - то красиво і спроб прийняття сорому під час сек*у, що мої с*сюлі стукають по його підборіддю і звисають як сосулі, або що лежачи на бочку циця витекла... Миттєве рішення. Місяць роздумів і моральної підготовки", - пише дівчина і додає, що попереду її чекає місяць реабілітації.
Зазначимо, що Софія є відомим фінтес-блогером з майже шестимільйонною армією дописувачів. На своїй сторінці вона розміщує багато мотиваційних постів по харчуванню, тренуваннях, життєвій позиції.
Від фітнес-тренера і блогера Дмитра Стужука Софія народила трьох дітей: Давида, Олівію і Лолу.
І хоча на момент смерті Софія і Дмитро вже розійшлися, дівчина дуже тужила за чоловіком, виставляла в сторіс відео, на яких вона гірко плаче, дякує екс-чоловікові за прекрасні роки разом і за дітей.
Фото: Софія Стужук з чоловіком і дітьми (instagram.com/sofia_stuzhuk)
Тепер Софія нерідко ділиться фото з розкішними букетами. Ймовірно, у дівчини новий коханий.
Софія Стужук похвалилася подарунками (instagram.com/sofia_stuzhuk)
Власне, на цей скандальний факт першими звернули увагу користувачі соцмереж. Так, блогер Михайло Голуб зробив репост публікації Софії у своєму Facebook.
"У пані чоловік помер недавно від ковіду. Писали про нього скрізь", - зазначив Михайло.
У коментарях користувачі почали нарікати на "нинішні часи і звичаї".
Нагадаємо, що фітнес-тренер і блогер Дмитро Стужук помер від ускладнень після коронавірусу 16 жовтня минулого року. Хворобу він переніс на ногах і не хотів лежати в лікарні. Йому стало погано незабаром після самовільної виписки. Пізніше з'ясувалося, що у спортсмена були проблеми з серцем.