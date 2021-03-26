Вдова померлого від COVID-19 блогера похизувалася новими грудьми: не минуло й півроку

Хто така Софія Стужук, і чому вона зробила операцію

Блогерка каже, що її принади після трьох дітей стали не такими, якими б їй хотілося.

"Так-так, зайчики, ви не помилилися. Роки переконання, що те, що природно - то красиво і спроб прийняття сорому під час сек*у, що мої с*сюлі стукають по його підборіддю і звисають як сосулі, або що лежачи на бочку циця витекла... Миттєве рішення. Місяць роздумів і моральної підготовки", - пише дівчина і додає, що попереду її чекає місяць реабілітації.

Зазначимо, що Софія є відомим фінтес-блогером з майже шестимільйонною армією дописувачів. На своїй сторінці вона розміщує багато мотиваційних постів по харчуванню, тренуваннях, життєвій позиції.

Від фітнес-тренера і блогера Дмитра Стужука Софія народила трьох дітей: Давида, Олівію і Лолу.

І хоча на момент смерті Софія і Дмитро вже розійшлися, дівчина дуже тужила за чоловіком, виставляла в сторіс відео, на яких вона гірко плаче, дякує екс-чоловікові за прекрасні роки разом і за дітей.

Фото: Софія Стужук з чоловіком і дітьми (instagram.com/sofia_stuzhuk)

Тепер Софія нерідко ділиться фото з розкішними букетами. Ймовірно, у дівчини новий коханий.

Софія Стужук похвалилася подарунками (instagram.com/sofia_stuzhuk)

Як відреагували соцмережі на "обновку" Софії

Власне, на цей скандальний факт першими звернули увагу користувачі соцмереж. Так, блогер Михайло Голуб зробив репост публікації Софії у своєму Facebook.

"У пані чоловік помер недавно від ковіду. Писали про нього скрізь", - зазначив Михайло.

У коментарях користувачі почали нарікати на "нинішні часи і звичаї".