Учительница стала звездой Playboy: "После уроков распускаю волосы и становлюсь сексуальной"

Существует мнение, что женщина не может быть одновременно красивой и умной. 33-летняя Венера Реамбонанца из Филиппин разрушает эти стереотипы. Она работает учительницей в школе, а в свободное время создает контент для Playboy.

Учительница после уроков снимается для Playboy

Венера призналась, что работа с Playboy стала для нее "огромным достижением", она изменила ее жизнь.

Венера Реамбонанца (фото: instagram.com/eversunneva)

При этом Реамбонанца поддерживает высокие стандарты в школе, а в свободное от уроков время позволяет себе распускать волосы и быть сексуальной.

"Это вдохновляет меня быть творческой и ценить себя. Моя мать является государственным учителем на Филиппинах, и когда я росла - имела возможность увидеть ее страсть к обучению детей. Это вдохновило меня пойти по ее стопам, но я хотела быть немного другой, поэтому решила получить специальную образование. Когда я была ребенком - собирала друзей из нашего района для игр. Я была учительницей, а они - учениками", - рассказала Венера.

Венера Реамбонанца (фото: instagram.com/eversunneva)

По словам модели, когда она работала на Филиппинах, у нее было много учительской работы с напряженным графиком. После переезда в Таиланд она могла выполнять ту же работу, но уже с 15 до 22 часов в неделю.

Тогда же красавица стала работать моделью.

"На самом деле я получаю много положительных комментариев. Людям нравится, что, несмотря на то, что я учитель, это не помешало мне делать то, что я люблю - вдохновлять других на своей платформе. Я действительно хочу поощрить людей выражать себя без стыда", - объяснила Реамбонанца.

Венера Реамбонанца (фото: instagram.com/eversunneva)

Девушка добавила, что благодаря новой деятельности у нее может быть все, что она захочет, ведь на откровенных фотографиях она зарабатывает неплохие деньги.

"Я всегда верила, что женщины могут иметь все, если они этого захотят. Это все вопросы выбора. Я думаю, что вы должны быть смелыми и не бояться вызовов, потому что они действительно помогают вам в жизни. Вы должны превратить то, что другие считают слабостью, на силу, чтобы они не могли использовать это против вас. Вы не можете стесняться своих отличий - вы должны ими гордиться", - подытожила она.

Венера Реамбонанца (фото: instagram.com/eversunneva)