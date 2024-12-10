Учитель начальных классов выиграл фитнес-гонку HYROX: горячие фото чемпиона

Кто такой Александр Рончевич

Александр - учитель из Австрии. В последние годы он увлекся спортом, и каждый день после работы посещал тренировки. Мужчина даже участвовал в местном шоу "Ниндзя Воин".

Александр Рончевич (фото: instagram.com/alexander.roncevic)

В 2022 году тренер Рончевича Тиагу Лоуса говорил, что "сразу понял потенциал" подопечного, как только согласился тренировать его в зале.

Александр Рончевич (фото: instagram.com/alexander.roncevic)

Год назад Александр впервые принял участие в проходивших в Манчестере соревнованиях HYROX и сразу получил титул вице-чемпиона мира среди "Элиты". Впоследствии он выиграл чемпионат Европы в том же дивизионе. А недавно Рончевич стал чемпионом мира на турнире в Ницце.

Александр Рончевич (фото: instagram.com/alexander.roncevic)

"Я преподаю в начальной школе. Учителя и родители знают, что я чемпион мира, потому что видели меня по телевизору. А вот дети еще слишком малы, чтобы понять, кто их учит. Однако они знают, что я много занимаюсь спортом", - сказал Алекс в интервью The Hybrid Lett.

Александр Рончевич (фото: instagram.com/alexander.roncevic)

Александр Рончевич (фото: instagram.com/alexander.roncevic)

В своем Instagram молодой австриец после чемпионства отметил, что его победа - это все, чего он хотел достичь - "хотя бы один раз в жизни быть лучшим в мире".

Александр Рончевич (фото: instagram.com/alexander.roncevic )

Александр Рончевич (фото: instagram.com/alexander.roncevic)

Пользователи социальных сетей поддержали Александра и отметили, что он "показал всем, чего можно достичь, если твой ум настроен правильно".

Александр Рончевич (фото: instagram.com/alexander.roncevic)

Александр Рончевич (фото: instagram.com/alexander.roncevic)

"Если ты готов работать изо дня в день, то для тебя не будет ничего невозможного!" - написал один из комментаторов.

Александр Рончевич (фото: instagram.com/alexander.roncevic)

Александр Рончевич (фото: instagram.com/alexander.roncevic)

Что такое HYROX

HYROX - это инновационные фитнес-соревнования, сочетающие в себе бег на 8 км и 8 функциональных упражнений. По правилам участники пробегают дистанцию, а после каждого километра выполняют различные физические нагрузки: подтягивание, отжим, гребли, поднятие веса и т.д. Фишкой HYROX является то, что эта фитнес-гонка доступна для участников разного уровня подготовки, от новичков до профессиональных спортсменов.

Впервые турнир прошел в Гамбурге в апреле 2018 года. После этого формат распространился по миру.

HYROX развивает выносливость, силу, скорость, координацию и ментальную стойкость.