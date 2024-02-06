Ученый объяснил, почему мы воспринимаем друзей, как "обезболивающее"

Иногда мы воспринимаем своих друзей как обезболивающее, ведь они часто спасают нас от боли. Но этому явлению есть и научное объяснение.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение ученого Александра Коляды в Instagram.

Почему мы воспринимаем друзей, как обезболивающее

Мы привыкли думать, что всеми нашими социальными потугами управляет поток гормонов радости и удовольствия: нет партнера - скучно, есть партнер - дофамин.

Но есть такая, пока непопулярная быстро развивающаяся идея. Называется она - опиоидная теория социальной принадлежности.

Опиоидные мю-рецепторы в мозге, регулирующие у нас чувство боли, и для удовлетворения которых мы принимаем такие утешители "фоновой боли жизни" как кокаин и героин, связанные с нашей социальной жизнью

Оказывается, что чем больше у нас друзей и социальных контактов - тем выше выносливость к боли. Друзья стимулируют нашу внутреннюю систему борьбы с болью, которая была создана для физической боли, но готова справляться и с душевной.

Почему мы воспринимаем друзей как "обезболивающее" (фото: Freepik)

Когда моногамным грызунам вкалывают активаторы опиоидных рецепторов, это сильно портило их семейные отношения. Потому что семейные отношения и были для них опиумом, на котором все держалось, а теперь их бесплатно колют люди в белых халатах. Опиоидные рецепторы делают нам приятно, когда мы общаемся и находимся в группе, и делают нам, в прямом смысле, больно мы изолированы от социальных контактов.

К удивлению, число друзей в Facebook действительно связано с числом реальных друзей в жизни и, пожалуй, опиоидная система мозга использует социальные сети для "обезболивания" нашей души.

Фейсбук лечит, хоть до внедрения в медицину еще далеко. Но для борьбы со стрессом эти результаты можно применять и уже начинать лечиться друзьями.

Меняем обслюненный подорожник антидепрессантов на здоровое общение с друзьями. Ведь они - это наш маленький законный героин.