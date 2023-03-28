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Ученые сделали неожиданное открытие о смерти Бетховена: причина была совсем в другом

Ученые назвали совершенно новую причину смерти Людвига ван Бетховена (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Гениальный немецкий композитор и пианист Людвиг ван Бетховен скончался 26 марта 1827 года в возрасте 56 лет. С юных лет музыкант страдал от различных заболеваний, потерял слух, у него была подагра, анорексия и множества других проблем.

Американские ученые спустя много лет после его смерти, исследовали волосы и фрагменты черепа Бетховена. Они пришли к выводу, что великий композитор мог скончаться от отравления свинцом.

Однако новое исследование Института эволюционной антропологии общества Макса Планка выяснило, что причина смерти Бетховена была совсем другая. Об этом говорится в результатах исследования в журнале Current Biology.

Общепринятая причина смерти Бетховена

По данным американских ученых, которые проводили первое исследование волос и фрагментов черепа Людвига ван Бетховена, содержание свинца превышало норму во 100 раз. Каким образом свинец попал в организм музыканта - неизвестно.

Существовало несколько различных предположений. Композитор в последние годы жизни страдал от жутких брюшных болей и его лечили мазью, содержащей свинец.

По другой версии, трубы для подачи питьевой воды в годы жизни Бетховена делали из свинца и яд попал в воду, а оттуда - в организмы людей.

Также существовала еще одна версия - врач Андреас Ваврух, который лечил Бетховена, мог неумышленно ускорить смерть композитора. Он протыкал своему пациенту брюшину, чтобы вывести жидкость, а после - накладывал на раны примочки, содержащие свинец.

Новая версия о смерти Людвига ван Бетховена

Ученые из немецкого Института эволюционной антропологии общества Макса Планка исследовали ДНК волос композитора. Было отобрано пять образцов и все они показали, что смерть произошла не из-за отравления свинцом.

Самое вероятное - у композитора был гепатит В. Локоны с волос Бетховена собирали в последние 7 лет его жизни. Они показали, что композитор был в группе риска и действительно мог страдать от заболевания печени.

Его история болезней также указывает на то, что у него явно были проблемы с этим органом - у него были проблемы с желудочно-кишечным трактом почти всю жизнь, он дважды перенес желтуху.

Когда состояние Бетховена стало ухудшаться, он взял обещание со своего друга и врача Иоганна Адама Шмидта о вскрытии после смерти. И хотел, чтобы о его необычной болезни опубликовали исследование. Но Шмидт умер намного раньше самого Бетховена.

Вскрытие, однако сделали, совсем другие врачи. И они обнаружили на печени композитора тяжелые рубцы, характерные для цирроза. Что также подтверждает версию о том, что у болезни композитора была генетическая и вирусная основа и дело именно в печени.

Кстати, ранее мы писали о том, что ученые сделали неожиданное заявление о потере слуха Бетховена.

А также мы рассказывали о том, что ученые спрогнозировали, какими будут путешествия в будущем.

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