Ученые нашли "украинский след" в гибели 90% летучих мышей в США: как это произошло

Исследования показывают, что смертельный для летучих мышей синдром белого носика, который опустошает их популяции в США, имеет неожиданное происхождение. Оказалось, что источником этого опасного грибка стали украинские пещеры на Подолье, откуда он, вероятно, распространился через спелеологов.

Как украинские пещеры стали причиной смертельной болезни летучих мышей в США, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование в журнале Nature.

Оказалось, что причиной смертельной болезни летучих мышей в Соединенных Штатах Америки, известной как синдром белого носика, стали... украинские пещеры на Подолье.

Как предполагают ученые, именно отсюда в 1990-2000 годах спелеологи завезли споры грибка-возбудителя в пещеры США, где он начал массово поражать местных рукокрылых.

Эта болезнь уже привела к катастрофическому сокращению численности некоторых видов летучих мышей на целых 90%, что, в свою очередь, привело к значительному увеличению количества насекомых-вредителей, которых ранее успешно истребляли эти животные

Откуда пришла смертельная угроза?

Ученые давно подозревали, что гриб Pseudogymnoascus destructans, возбудитель синдрома белого носика, попал в Северную Америку из Европы. Для точного выяснения его происхождения исследователи отобрали почти 5500 образцов этого грибка из пещер в 27 странах Европы. Сравнивая геномы этих образцов с геномом возбудителя, поражающего американских летучих мышей, они обнаружили: в Европе циркулируют два варианта гриба - Pd-1 и Pd-2.

Оказалось, что именно вариант Pd-1 стал причиной гибели летучих мышей в США. Его геном оказался почти идентичным грибам, найденным в пещерах Тернопольской области, в частности в самой длинной гипсовой пещере мира - Оптимистической, а также в расположенной рядом пещере Озерная.

Поскольку обе эти пещеры были популярными туристическими объектами в 1990-2000 годах, ученые предполагают, что именно туристы-спелеологи и перенесли споры грибка между континентами.

Распространение возбудителя синдрома белого носика в Европе. Две желтые точки в Украине - пещеры, в которых нашли именно такой возбудитель, который вызывает болезнь у американских летучих мышей (фото: Fischer et al/Nature, 2025)

Почему американские летучие мыши пострадали сильнее?

В США до сих пор обнаруживали только вариант Pd-1, который для европейских летучих мышей является менее опасным, ведь у них выработался определенный иммунитет. Однако из-за его отсутствия, этот вариант вызвал среди американских летучих мышей гораздо большую смертность.

Ученые особенно подчеркивают важность тщательной очистки снаряжения после посещения пещер, ведь европейский вариант Pd-2 значительно смертоноснее, и его распространение в США было бы катастрофой.

Другие угрозы для летучих мышей Кроме синдрома белого носика, летучие мыши сталкиваются и с другими вызовами: