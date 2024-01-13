Ученые заявили, что популярная пищевая привычка приводит к хронической болезни

О чем идет речь в исследовании

Ученые Университета Тулейн в США обнаружили связь между частотой добавления соли в пищу и более высоким риском хронической болезни почек.

Авторы исследования изучили данные о 465 288 участниках биобанка Британии (UK Biobank) в возрасте от 37 до 73 лет, у которых изначально не было хронической болезни почек. Они были разделены на несколько категорий в зависимости от частоты добавления соли в пищу - никогда, редко, иногда обычно и всегда.

Те, кто часто добавлял соль, с большей вероятностью имели более высокий индекс массы тела и пониженную скорость клубочковой фильтрации (основного показателя, характеризующего функцию почек).

Также люди с привычкой досаливать пищу чаще были курильщиками, страдали диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ученые рассчитали влияние рисков с учетом таких дополнительных факторов, как возраст, пол, раса, этническая принадлежность, индекс массы тела, статус курения и употребления алкоголя, регулярная физическая активность, высокий уровень холестерина, сахарный диабет и другие заболевания.

Наблюдение длилось более 11 лет, было зафиксировано 22031 случаев хронической болезни почек. Те, кто всегда добавлял соль в пищу, имели повышенный риск развития хронической почечной болезни.

К какому выводу пришли ученые

Ученые отметили, что уменьшение добавления соли в блюда может способствовать снижению риска хронической болезни почек.

"В этом групповом исследовании с участием 465 288 человек более высокая частота добавления соли в пищу, по сообщениям самих пациентов, была связана с более высоким риском развития хронической болезни почек", - говорится в научной работе.

Для подтверждения этих результатов требуется апостериорный анализ или последующие исследования после клинических испытаний.

Под хронической болезнью почек подразумевается протекание патологических процессов, которые приводят к необратимым нарушениям в работе почек и их неспособности выполнять свои функции по очищению крови и выведению излишней жидкости.

Как минимизировать употребление соли

Для того, чтобы минимизировать употребление соли, следует следовать следующим советам:

добавляйте немного соли во время приготовления пищи или попробуйте не добавляйте вообще, используя специи (перец, укроп, петрушка, базилик, орегано, эстрагон, розмарин, куркума, майоран, тмин, кориандр, карри, паприка)

уберите с кухонного стола сольничку

уменьшите количество соленых закусок или обработанных продуктов в своем рационе

всегда проверяйте этикетки продуктов и выбирайте продукты с низким содержанием натрия.

Для нормального функционирования организма требуется совсем небольшое количество натрия - он отвечает за проведение нервных импульсов, сокращение и расслабление мышц, а также поддержание надлежащего водно-минерального баланса в организме.