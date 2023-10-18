Ученые выяснили, что нужно сделать перед сексом для большего удовольствия

Команда ученых из Университета Осло под руководством Даниэллы Пфабиган провела интересное исследование о взаимосвязи различных гормонов и интимного удовольствия. Оказалось, что перед сексом нужно обязательно поесть, чтобы получить максимум удовольствия.

О чем говорится в исследовании и как связаны приемы пищи с интимными ласками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в журнале Psychophysiology.

Приглушенный свет, спокойная музыка, бокал вина и свечи - все это отлично располагает к романтическому настроению. Но, оказалось, что есть еще одна важная вещь, которую следует обязательно сделать перед походом в спальню - это поесть.

Исследователи из Университета Осло утверждают, что "мягкие ласки" менее приятны, когда вы голодны. Они объясняют, что этот необычный эффект связан с грелином, который также известен как "гормон голода".

"Помимо своей установленной роли гормона, стимулирующего аппетит, грелин также участвует в присвоении ценности социальным вознаграждениям, таким как прикосновения", - отмечают ученые.

Грелин – это гормон, который вырабатывается и высвобождается в основном клетками желудка, а также в небольших количествах выделяется тонким кишечником, поджелудочной железой и мозгом.

Его называют "гормоном голода", так как он стимулирует аппетит, увеличивает потребление пищи и способствует накоплению жира. В более ранних исследованиях ученые обнаружили, что эффект грелина распространяется не только на пищу, а и на другие виды удовлетворения.

Для проведения эксперимента ученые пригласили 60 добровольцев на тестирование, которое разделили на два дня.

В первый день, который условно назвали "пищевым", участники не ели ничего с 9 утра и прибыли в лабораторию в 15:00. Они получили жидкую еду и банан.

На второй день эксперимента участники ничего не ели с 9:00 утра, и после обеда им пищу также не давали.

Анализы показали, что в "пищевой" день уровень грелина снизился сразу после еды, а в день "поста" он оставался высоким. В оба дня участников проверяли на прикосновения (к правой голени) и в процессе сканировали их мозг с помощью сканера МРТ. Также их просили оценить, насколько приятными были прикосновения.

Участники отметили, что прикосновения были более приятными в "пищевой" день и менее приятными в день "поста".

"Это может означать, что прикосновения ради хорошего самочувствия, например, расслабляющий массаж, оказывают более положительный эффект после еды, чем натощак. Снижение приятности непродовольственных вознаграждений также может усложнить соблюдение диеты для похудения", - отмечают авторы исследования.

Они добавляют, что результаты данного исследования не являются окончательными и нужно провести дополнительные тесты. Но уже сейчас можно сказать уверенно, что гормон грелин имеет большое значение в социальной и интимной жизни человека.