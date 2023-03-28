Ученые выяснили, к какой неожиданной болезни приводят проблемы со сном

Здоровый сон является одной из важнейших составляющих здорового образа жизни и качественного отдыха. Врачи говорят, что при отсутствии правильного сна у человека меняется настроение, работоспособность, аппетит и гормональный фон. Все это может оказывать влияние на общее состояние здоровья.
Об этом говорится на сайте Sleep Foundation.
Как отмечалось выше, отсутствие правильного здорового сна может заметно влиять на состояние здоровья человека. Повышенная тревога, вызванная этим, изменяет гормональный фон в организме и провоцирует развитие заболеваний.
Ученые выяснили, что одним из последствий бессонницы является сахарный диабет.
Плохой сон, не дающий организму восстановиться, связывают с высоким уровнем сахара в крови у людей с диабетом и преддиабетом. Четверть людей с диабетом сообщают, что спят менее шести часов или более восьми часов в сутки, что повышает риск повышения уровня сахара в крови.
Следует также отметить, что уровень сахара в крови влияет способ питания, которого придерживается человек. Однако из-за плохого сна вам может хотеться более сладкого, чем обычно. А это в свою очередь повысит уровень сахара.
Существуют также данные, свидетельствующие о том, что люди с диабетом и нарушениями сна могут иметь более высокий риск ухудшения когнитивных функций.
Тщательная проверка и контроль уровня сахара в крови поможет улучшить сон людям с диабетом 2 типа. Кроме того, правильные гигиенические привычки сна особенно важны:
Ваш врач может также порекомендовать снотворные средства для диабетиков или дополнительные способы улучшить сон.
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