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Ученые выяснили, к какой неожиданной болезни приводят проблемы со сном

Какая связь между сном и диабетом (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Здоровый сон является одной из важнейших составляющих здорового образа жизни и качественного отдыха. Врачи говорят, что при отсутствии правильного сна у человека меняется настроение, работоспособность, аппетит и гормональный фон. Все это может оказывать влияние на общее состояние здоровья.

Об этом говорится на сайте Sleep Foundation.

К каким болезням приводят расстройства сна

Как отмечалось выше, отсутствие правильного здорового сна может заметно влиять на состояние здоровья человека. Повышенная тревога, вызванная этим, изменяет гормональный фон в организме и провоцирует развитие заболеваний.

Ученые выяснили, что одним из последствий бессонницы является сахарный диабет.

Плохой сон, не дающий организму восстановиться, связывают с высоким уровнем сахара в крови у людей с диабетом и преддиабетом. Четверть людей с диабетом сообщают, что спят менее шести часов или более восьми часов в сутки, что повышает риск повышения уровня сахара в крови.

Следует также отметить, что уровень сахара в крови влияет способ питания, которого придерживается человек. Однако из-за плохого сна вам может хотеться более сладкого, чем обычно. А это в свою очередь повысит уровень сахара.

Существуют также данные, свидетельствующие о том, что люди с диабетом и нарушениями сна могут иметь более высокий риск ухудшения когнитивных функций.

Как людям с диабетом бороться с расстройствами сна

Тщательная проверка и контроль уровня сахара в крови поможет улучшить сон людям с диабетом 2 типа. Кроме того, правильные гигиенические привычки сна особенно важны:

  • регулярные физические нагрузки
  • соблюдение плана диеты
  • соблюдение регулярного графика сна
  • избегайте употребления кофеина или никотина перед сном
  • храните в спальне прохладу, тьму и тишину

Ваш врач может также порекомендовать снотворные средства для диабетиков или дополнительные способы улучшить сон.

Ранее мы рассказывали, какие 5 способов помогут побороть бессонницу.

Читайте также, как выявить опасное состояние по нескольким симптомам.

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