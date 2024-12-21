Ученые выяснили, как сифилис попал в Европу: оказалось, что во всем виноват Колумб

Новое исследование о возникновении сифилиса в Европе показало совершенно неожиданные результаты. Ученые выяснили, что серьезная вспышка опасной болезни произошла из-за путешественников, которые вернулись после поездки по Америке.

Что удалось узнать ученым о возникновении сифилиса и при чем здесь известные путешественники, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование в журнале Nature.

Серьезная вспышка смертоносной болезни бушевала в Европе в течение пяти лет, начиная с весны 1495 года. Это привело к тому, что армия, собранная королем Франции Карлом VIII, была заражена неприятной болезнью. Во время вторжения в Италию, наемники со всего континента в армейских лагерях массово начали болеть.

Впоследствии сифилис начал распространяться по всей стране. Поскольку те же самые военные отправились домой и принесли с собой инфекцию, которая передается половым путем. К 1500 году случаи сифилиса, которые характеризуются язвами на коже и гениталиях, были зарегистрированы по всей Европе.

Исследователи уверены, что задолго до эпидемии в Европе, эта болезнь существовала в Америке. И это касается не только сифилиса, но и других болезней, которые передаются половым путем.

"Мы уже некоторое время знаем, что инфекции, подобные сифилису, случались в Америке на протяжении тысячелетий. Но полностью охарактеризовать эту болезнь мы не имели возможности", - пояснил доктор Кейси Киркпатрик из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка в Лейпциге.

Некоторые данные подтверждают тот факт, что сифилис и другие болезни ЗППП начали появляться в Европе именно после путешествия Христофора Колумба и его команды по Америке.

Исследователи использовали древнюю ДНК, чтобы показать, что вспышка возникла в Америке, переместившись на тысячи километров всего за несколько лет с помощью кораблей Колумба.

"Данные однозначно подтверждают корни сифилиса и его известных "родственников" в Америке. Их внедрение в Европу, начиная с конца 15 века, больше всего соответствует этим данным", - подчеркнул один из авторов исследования, доктор Кирстен Бос.

Если заболевания, передающиеся половым путем не лечить, они начинают разрывать тело больного - сводят с ума, вызывают проблемы с сердцем, кожей, костями, яичками и другими органами.

"В то время, как коренные американские группы носили ранние формы этих болезней, европейцы сыграли важную роль в их распространении по всему миру", - добавляют исследователи.

Больные искали ответы на вопросы еще в те времена и винили другие страны. Англичане называли сифилис французской оспой, польские врачи - немецкой болезнью, турецкие врачи были уверены, что виноваты христиане.

Но уже в 1530 европейцы начали подозревать, что болезнь была завезена из Америки, связывая ее распространение половым путем из-за образа жизни американцев.

К 2020 году генетики утверждали, что ДНК, обнаруженная в европейских скелетах начала 1500-х годов, свидетельствует о том, что бактерии, вызывающие сифилис, были в Европе.

По данным ученых, бывший президент США Авраам Линкольн и его жена болели сифилисом, так же как и известные писатели - Оскар Уайльд и Джеймс Джойс.

Некоторые ученые считают, что Адольф Гитлер много лет боролся с этой болезнью и даже сошел с ума. Но убедительных доказательств этого нет, есть только косвенные доказательства.