Ученые определили, какой фрукт снижает риск рака молочной железы: исследование

Чем полезны персики для здоровья

Персики содержат широкий спектр витаминов и минералов - от меди до витамина С.

"Эти фрукты содержат каротиноиды и кофейную кислоту, известные как фитонутриенты. Они действуют как антиоксиданты в организме", - говорит диетолог Триста Бест.

Одним из основных эффектов от употребления персиков является уменьшение окислительного повреждения, которое может привести к раку.

"Установлено, что эти соединения обладают противораковыми свойствами и блокируют развитие клеток, чтобы они не становились раковыми. Другие полифенолы, найденные в персиках, помогают уменьшить воспаление и предотвратить или уменьшить окислительный стресс от токсинов и свободных радикалов", - добавляет эксперт.

Что показывают исследования

Исследование 2014 года, опубликованное в Journal of Nutritional Biochemistry, выявило, что персиковые фенольные соединения эффективны для угнетения роста и метастазирования клеток рака молочной железы.

При этом авторы исследования предполагают, что ежедневное употребление двух или трех персиков, или добавки, содержащие экстракт полифенола персика, могут быть эффективным средством уменьшения развития рака молочной железы у женщин, которым поставили первичный диагноз.

Кроме того, исследование 2010 года, опубликованное в Environmental Science & Technology, показало, что полифенолы персика продемонстрировали эффективность уничтожения клеток рака молочной железы без негативного влияния на здоровые клетки.

Хотя люди преимущественно наслаждаются персиком прежде всего из-за его вкуса, они должны знать, сколько преимуществ для здоровья они получают от этого фрукта.