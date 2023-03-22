Ученые определили, какие препараты провоцируют развитие рака груди: исследование

Что показало исследование

Исследование ученых из Oxford Population Health показало, что гормональные контрацептивы, содержащие только прогестаген, повышают риск развития рака молочной железы.

Впрочем, эксперты отмечают, что польза от этих контрацептивов может перевешивать риски, связанные с их приемом.

Предыдущие исследования показали, что комбинированные противозачаточные, содержащие эстроген и прогестаген, связаны с небольшим повышением риска рака груди. Угрозы уменьшаются после прекращения применения этих таблеток.

Исследователи изучили избыточный риск развития рака груди в перспективе 15 лет. Вероятность заболеть начиная с 16-летнего возраста составляла 84 на 100 тыс. человек у тех, кто не принимал оральные контрацептивы.

При 5-летнем применении этих препаратов у женщин в возрасте 16-20 лет риск составляет 92 на 100 тыс.

Для женщин, не использующих оральные контрацептивы с 25 лет, риск развития рака молочной железы составил 505 на 100 тыс. Однако для тех, кто их применял в течение 5 лет в возрасте 25-29 лет, риск увеличился до 566 на 100 тыс.

Начиная с 35 лет риск развития рака груди у женщин, не принимавших эти контрацептивы, составил в 1953 на 100 тыс. А для тех, кто применял, риск увеличился до 2218 на 100 тыс.

Стоит ли отказываться от оральных контрацептивов

Профессор Джиллиан Ривз, директор отдела эпидемиологии рака Оксфордского университета, считает, что женщинам не нужно менять свои привычки в использовании контрацептивов.

По ее словам, риск развития рака молочной железы может несколько увеличиться при использовании гормональных контрацептивов, но отметила, что эти препараты также обеспечивают преимущества для здоровья женщин.

Один из авторов исследования Кирстин Пири заявила, что чрезмерный риск развития рака груди, связанный с любым из типов оральных контрацептивов, будет меньше у женщин в младшем возрасте. Поскольку основной риск развития рака молочной железы увеличивается с возрастом.