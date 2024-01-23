Ученые обнаружили ранее неизвестную инфекционную бактерию: уже есть первая жертва

В Великобритании врачи обнаружили инфекцию, вызванную новым видом бактерий из рода Variovorax. Им заразился местный пастух. Бактерия "атаковала" стент в аорте, который пациенту поставили ранее из-за инфекционной аневризма аорты.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию журнала Clinical Infection in Practice.
Новый вид бактерии назвали Variovorax durovernensis. Название происходит от старого латинского названия английского города Durovernum, сейчас оно известно как Кентербери. Именно там инфицировался первый пациент. Им стал 55-летний пастух, который ухаживал за овцами.
Эту ситуацию подробно изучили врачи и исследователи из Национальной службы здоровья. Сначала пациент заболел из-за инфицирования аорты бактерией Campylobacter fetus, в результате которой развилась аневризма, существенное расширение сосуда. Врачи установили стент в аорте для коррекции просвета, а также назначили антибиотики.
Пациенту оставили внутривенный катетер, через который ему нужно было вводить антибиотик. Больной снизил нагрузку на работе, но все равно контактировал с овцами. Некоторую работу выполнял без перчаток, иногда из-за этого возникал дерматит.
Пациент повторно обратился к врачам спустя 7 месяцев, после установки стента. У него появилась головная боль, он потерял вес, часто возникала рвота и боль в спине. Медики обнаружили у него новый инфекционный агент. Они предположили, что заражение рук стало входными воротами для новой бактерии.
Бактерия Variovorax durovernensis относится к роду, обычно живущему в земле. Она связана с корневой системой растений и играет важную роль в биологическом разложении органики в природе.
Добавим также, что пока нет сведений о том, насколько может быть опасна эта бактерия и способна ли она привести к массовому распространению.
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