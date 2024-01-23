Ученые обнаружили ранее неизвестную инфекционную бактерию: уже есть первая жертва

Что известно о новой бактерии

Новый вид бактерии назвали Variovorax durovernensis. Название происходит от старого латинского названия английского города Durovernum, сейчас оно известно как Кентербери. Именно там инфицировался первый пациент. Им стал 55-летний пастух, который ухаживал за овцами.

Эту ситуацию подробно изучили врачи и исследователи из Национальной службы здоровья. Сначала пациент заболел из-за инфицирования аорты бактерией Campylobacter fetus, в результате которой развилась аневризма, существенное расширение сосуда. Врачи установили стент в аорте для коррекции просвета, а также назначили антибиотики.

Пациенту оставили внутривенный катетер, через который ему нужно было вводить антибиотик. Больной снизил нагрузку на работе, но все равно контактировал с овцами. Некоторую работу выполнял без перчаток, иногда из-за этого возникал дерматит.

Пациент повторно обратился к врачам спустя 7 месяцев, после установки стента. У него появилась головная боль, он потерял вес, часто возникала рвота и боль в спине. Медики обнаружили у него новый инфекционный агент. Они предположили, что заражение рук стало входными воротами для новой бактерии.

Бактерия Variovorax durovernensis относится к роду, обычно живущему в земле. Она связана с корневой системой растений и играет важную роль в биологическом разложении органики в природе.

Добавим также, что пока нет сведений о том, насколько может быть опасна эта бактерия и способна ли она привести к массовому распространению.

Новый патоген под микроскопом (фото: sciencedirect.com)