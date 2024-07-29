Ученые обнаружили продукт, который убережет от депрессии, если его есть три раза в день

Что нужно употреблять

Согласно новым исследованиям, употребление большого количества фруктов снижает риск депрессии в будущем возрасте.

20-летнее исследование с участием более 13 тысяч участников показало, что большее потребление фруктов, включая апельсины, мандарины и бананы, было связано с меньшей вероятностью симптомов депрессии в пожилом возрасте.

По словам ученых, потребление примерно трех порций фруктов в день в среднем возрасте снижает вероятность депрессии, связанной со старением, по крайней мере на 21% по сравнению с потреблением одной или менее порций фруктов в день.

Врачи во всем мире отметили увеличение распространенности симптомов депрессии среди пожилых людей, включая депрессивные чувства, отсутствие удовлетворения и задержку когнитивной обработки, что часто сопровождается потерей аппетита, бессонницей, плохой концентрацией и повышенной усталостью.

Медики говорят, что это связано с основными нейродегенеративными изменениями мозга, связанными со старением.

Стремление поддерживать здоровье пожилых людей спровоцировало масштабные исследования подходов, которые могли бы предотвратить депрессию в дальнейшей жизни.

Многочисленные доказательства обнаружили вероятную роль пищевых факторов в защите от депрессии во время старения. В новом исследовании, проведенном Школой медицины Йонг Лу Лин при Национальном университете Сингапура, приняли участие 13 738 участников Сингапурского китайского исследования здоровья, которое отслеживало участников от средней до поздней жизни на протяжении примерно 20 лет.

Исследовательская группа обнаружила, что участники, потреблявшие больше фруктов в раннем возрасте, продемонстрировали меньшую вероятность возникновения симптомов депрессии позже в жизни.

Исследователи изучили всего 14 фруктов, которые чаще всего едят в Сингапуре, и обнаружили, что потребление большинства фруктов, включая апельсины, мандарины, бананы, папайю, арбузы, яблоки и дыни, было связано с пониженной вероятностью депрессии.