Ученые обнаружили ген долголетия. Это позволит создать новое лекарство

Что известно об открытии

Несмотря на то, что соблюдение здорового образа жизни может повлиять на продолжительность жизни, ученые давно знают, что генетика играет ключевую роль.

Команда из Копенгагенского университета (Дания) обнаружила один из важнейших генов (кодирующий белок OSER1), влияющий на продолжительность жизни.

"Мы обнаружили белок, который может продлить жизнь. Это новый фактор, который влияет на это, и одновременно белок, найденный у разных животных, таких как плодовые мушки, нематоды, шелкопряды и люди", - рассказал профессор Лене Юэль Расмуссен, ведущий автор нового исследования.

"Если ген найден только на животных моделях, может быть трудно связать его влияние на здоровье человека. Поэтому мы сначала исследовали различные потенциальные белки, связанные с долголетием, содержащимся во многих организмах, включая людей. В конце концов, мы заинтересованы в идентификации генов долголетия человека для потенциальных вмешательств и возможности открытия нового лекарства", - объяснил соавтор исследования доктор Чжикуань Ли.

Это открытие может замедлить старение и позволит создавать новое лекарство.

Исследователи сообщают, что они обнаружили 10 генов, манипуляции с которыми изменяют продолжительность жизни животных. OSER1 был сильнейшим.

Таким образом, открытие может открыть путь новым методам лечения.

"Сейчас мы сосредоточены на выявлении роли OSER1 у людей, но нехватка доступной литературы является проблемой. На эту тему пока мало опубликовано. Это первое исследование, которое продемонстрировало, что OSER1 является важным регулятором старения и долголетия. В будущем мы надеемся предоставить информацию о конкретных заболевания, связанные с возрастом, и процессы старения, на которые влияет OSER1", - сообщил доктор Чжицюань Ли.