Ученые изобрели способ восстановить поврежденную печень: это спасет тысячи жизней во всем мире

Ученые использовали методику выращивания органоидов желчных протоков, которые часто называют мини-органами и показали, что их можно использовать для восстановления поврежденной печени человека. И это в первый раз в науке, когда этот метод используется на человеческих органах.

Желчные протоки действуют как система удаления отходов печени, а поврежденные желчные протоки являются причиной трансплантации печени у взрослых и 70% детей без альтернативных методов лечения.

К тому же, во всем мире наблюдается недостаток доноров печени. К примеру, в Британии среднее время ожидания трансплантации печени составляет 135 дней для взрослых и около 75 для детей. Фактически только ограниченное количество пациентов может извлечь пользу от этой терапии.

Исследователи несколько лет работали над новым подходом и впервые продемонстрировали, что можно трансплантировать выращенные в лаборатории биллиарные клетки, известные как холангиоциты, в поврежденную печень для восстановления органа.

В качестве доказательства принципа своего метода они вылечили печень, которую признали непригодной для трансплантации из-за повреждения желчных протоков.

"Учитывая хроническую нехватку донорских органов, важно найти способы восстановления поврежденных органов или предложить альтернативы трансплантации органов. Мы использовали органеллы в течение нескольких лет, чтобы понять способность к регенерации у мелких животных, но мы всегда надеялись, что сможем использовать их для восстановления поврежденных тканей человека. Наше исследование является первым доказательством, что это возможно", - сказал доктор Фотиос Сампазиотис из Кембриджского института.

Органеллы - это кластеры клеток, которые могут расти и размножаться, приобретая трехмерную структуру, имеющую ту же архитектуру ткани, функцию, экспрессию генов и генетические функции, что и часть исследуемого органа.

Ученые использовали новый метод на печени доноров, используя преимущества системы перфузии. Врачи ввели органоиды в печень человека и показали, что трансплантированные органоиды восстанавливают протоки органа и восстанавливают их функцию. Таким образом, исследование подтверждает, что такая клеточная терапия может использоваться для восстановления поврежденной печени.