Ученые изобрели лекарство, замедляющее наступление старения и болезней у собак

Ученые изобрели препарат, который может замедлить процесс старения у собак и тем самым спасти их от многих возрастных болезней. Сейчас вакцина уже на этапе тестирования.
Об этом пишут на сайте Popular Mechanics.
Целью биотехнологической компании в Сан-Франциско является разработка эффективных таблеток против старения для собак. Если стартапу удастся продлить жизнь собак, следующими могут быть люди.
Основательница компании Селин Халиуа считает, что начать с собак и предотвратить возрастные заболевания путем взлома биологических процессов, является правильным первым шагом.
Дело в том, что собаки имеют достаточно короткую продолжительность жизни, а также развивают возрастные болезни, подобные человеческим.
"Врачебное средство, которое помогает собакам дольше быть здоровыми, не предназначено для людей, но может помочь понять, как избежать человеческих возрастных болезней", - говорит Селин.
Испытания сосредоточены на больших и маленьких собаках. Они направлены на замедление развития деменции и почечной недостаточности, а также изменение клеточных процессов, которые сокращают продолжительность жизни больших собак.
Среди наиболее распространенных четырехлапых заболеваний:
Отдельные породы могут иметь местные воспаления или отклонения от нормы. С возрастом собаки начинают болеть артритом, стоматологическими заболеваниями, инфекциями мочевыделительной системы и т.д.
Поэтому все владельцы домашних любимцев должны нести ответственность за своих друзей, вовремя их обследовать у ветеринара и лечить, если есть необходимость.
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