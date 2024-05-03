Ученые создали вакцину против рака мозга. Ее уже испытали на людях

Что известно о вакцине

Вакцина позволяет иммунной системе "распознать" опухоль и показывает, где можно включить или выключить каждый ген в опухоли. С такими данными иммунитет может перепрограммировать защиту от рака и начать более успешную атаку.

Во время недавнего клинического испытания четверо пациентов со стойкой к лечению глиобластомой получили две или четыре дозы вакцины. Это привело к значительной и быстрой иммунной активации.

Спустя всего несколько часов после введения вакцины исследователи заметили всплеск провоспалительных белков, которые привлекают лейкоциты-убийцы.

Это сопровождалось побочными эффектами - тошнотой, низкой температурой и ознобом, которые постепенно исчезали в течение следующего или двух дней.

"Менее чем через 48 часов мы могли наблюдать, как эти опухоли меняются от того, что мы называем "холодными" - иммунный холод, очень мало иммунных клеток, очень приглушенный иммунный ответ - к "горячему" очень активному иммунному ответу", - пояснил онколог и участник исследования вакцины Элиас Саюр из Университета Флориды.

Исследование показало, что можно быстро активировать раннюю часть иммунной системы против этих видов рака, и это критически важно для разблокирования поздних эффектов иммунного ответа.

Какие шансы на выживание дает вакцина

Пациенты, которых лечили от глиобластомы химиотерапией, лучевой терапией и хирургическим вмешательством, могли прожить около шести месяцев без прогрессирования заболевания.

Благодаря новой вакцине один пациент пережил восемь месяцев без прогрессирования, а другой - девять месяцев.

Третий пациент прожил еще девять месяцев с рецидивом глиобластомы. Точная информация о выживании четвертого пациента, являющегося первым участником расширенной фазы 1 клинического испытания, еще не предоставлена. Обычно средняя продолжительность жизни при рецидиве глиобластомы составляет от пяти до восьми месяцев.

Предыдущее исследование проводилось на животных

В предварительном исследовании вакцину проверяли на 10 домашних собаках, которые имели опухоли мозга. В настоящее время собаки с таким терминальным диагнозом и без другого лечения имеют среднюю выживаемость 35 дней. С вакциной это число подскочило до 139 дней.

"Я надеюсь, что это может стать новой парадигмой того, как мы лечим пациентов, новой технологией платформы для того, как мы можем модулировать иммунную систему", - добавил Саюр.

Новая вакцина против рака базируется на той же технологии, что и вакцины против COVID-19, но с несколькими ключевыми отличиями.