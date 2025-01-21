Ученые опровергли миф о дезинфекции ран средствами, которые мы использовали десятилетиями

Исследования последних лет в области дерматологии и медицины поставили под сомнение эффективность перекиси воды и спирта для дезинфекции ран.

Эти препараты, которые десятилетиями были основой домашней аптечки, не только не ускоряют заживление, а иногда даже вредят здоровью.

Что не так с перекисью водорода?

Перекись водорода (H₂O₂) при обработке ран создает пенообразование, которое часто воспринимают как признак эффективной дезинфекции. На самом деле этот процесс повреждает здоровые клетки кожи. Перекись замедляет процесс регенерации тканей, что может привести к образованию рубцов.

В Министерстве здравоохранения Украины отмечают, что перекись водорода эффективна для механической очистки раны, но не для дезинфекции. 3% раствор на самом деле не заживляет раны и не обеззараживает их, а лишь временно уменьшает количество микроорганизмов.

"Перекись водорода не убивает бактерии, не обеззараживает. Просто когда она вступает в контакт с биологической тканью, выделяется кислород, поэтому и пенка. И эта пена просто поднимает всю грязь из ранки на поверхность", - пояснила терапевт Анна Крутько.

Почему спирт не подходит?

Спирт действительно эффективен против бактерий, однако он слишком агрессивно действует на ткани и кожу. Использование спиртовых растворов для обработки ран может уничтожить здоровые ткани и блокировать процесс восстановления, а еще спирт провоцирует воспаление, сухость кожи, боль и раздражение. Возможно покраснение кожи вокруг раны и даже отмирание тканей.

Спиртовые растворы применять эффективно для дезинфекции здоровой кожи перед уколом.

А чем можно заменить?

Физиологический раствор: эффективно очищает рану, не повреждая ткани.

эффективно очищает рану, не повреждая ткани. Хлоргексидин: щадящий антисептик, который успешно борется с бактериями.

щадящий антисептик, который успешно борется с бактериями. Специальные мази: те, например, что содержат повидон-йод или декспантенол, которые способствуют заживлению.

Хотя перекись водорода и спирт много лет были любимыми средствами дезинфекции, современная медицина советует пересмотреть этот подход. Их использование стало привычкой во многих странах, и они считались универсальными антисептиками.

Сейчас есть возможность выбирать более безопасные и эффективные препараты для обработки ран, избежать осложнений и способствовать быстрому заживлению.

"Вместо старых агрессивных методов лечения ран, современная медицина предлагает средства, которые эффективно борются с инфекциями и не вредят здоровым тканям. Советы наших бабушек не всегда соответствуют современным стандартам здравоохранения", - подчеркивает профессор Прадип Шах из Мумбаи.