Ученые опровергли миф о дезинфекции ран средствами, которые мы использовали десятилетиями

Перекись водорода и спирт - привычные средства для обработки ран, которые мы используем уже десятилетиями. Но современная наука доказала, что их эффективность не только значительно превышена. Они могут даже навредить заживлению ран.

Почему не стоит использовать перекись водорода и спирт для ран, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Исследования последних лет в области дерматологии и медицины поставили под сомнение эффективность перекиси воды и спирта для дезинфекции ран.

Эти препараты, которые десятилетиями были основой домашней аптечки, не только не ускоряют заживление, а иногда даже вредят здоровью.

Что не так с перекисью водорода?

Перекись водорода (H₂O₂) при обработке ран создает пенообразование, которое часто воспринимают как признак эффективной дезинфекции. На самом деле этот процесс повреждает здоровые клетки кожи. Перекись замедляет процесс регенерации тканей, что может привести к образованию рубцов.

В Министерстве здравоохранения Украины отмечают, что перекись водорода эффективна для механической очистки раны, но не для дезинфекции. 3% раствор на самом деле не заживляет раны и не обеззараживает их, а лишь временно уменьшает количество микроорганизмов.

"Перекись водорода не убивает бактерии, не обеззараживает. Просто когда она вступает в контакт с биологической тканью, выделяется кислород, поэтому и пенка. И эта пена просто поднимает всю грязь из ранки на поверхность", - пояснила терапевт Анна Крутько.

Почему спирт не подходит?

Спирт действительно эффективен против бактерий, однако он слишком агрессивно действует на ткани и кожу. Использование спиртовых растворов для обработки ран может уничтожить здоровые ткани и блокировать процесс восстановления, а еще спирт провоцирует воспаление, сухость кожи, боль и раздражение. Возможно покраснение кожи вокруг раны и даже отмирание тканей.

Спиртовые растворы применять эффективно для дезинфекции здоровой кожи перед уколом.

А чем можно заменить?

Физиологический раствор: эффективно очищает рану, не повреждая ткани.

эффективно очищает рану, не повреждая ткани. Хлоргексидин: щадящий антисептик, который успешно борется с бактериями.

щадящий антисептик, который успешно борется с бактериями. Специальные мази: те, например, что содержат повидон-йод или декспантенол, которые способствуют заживлению.

Хотя перекись водорода и спирт много лет были любимыми средствами дезинфекции, современная медицина советует пересмотреть этот подход. Их использование стало привычкой во многих странах, и они считались универсальными антисептиками.

Сейчас есть возможность выбирать более безопасные и эффективные препараты для обработки ран, избежать осложнений и способствовать быстрому заживлению.

"Вместо старых агрессивных методов лечения ран, современная медицина предлагает средства, которые эффективно борются с инфекциями и не вредят здоровым тканям. Советы наших бабушек не всегда соответствуют современным стандартам здравоохранения", - подчеркивает профессор Прадип Шах из Мумбаи.