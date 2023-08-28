Ученые разработали супер-антибиотик, который убивает бактерии: этот препарат может спасти тысячи жизней

Как ученые разработали антибиотик

При разработке этого препарата ученые использовали устройство, известное как iCHip. Как указывается в материалах исследования на Cell, устройство позволяет культивировать бактерии, которые до настоящего времени считались "бактериальной темной материей", так как вырастить их искусственно в лаборатории невозможно. И в эту категорию попадает почти 99% известных науке бактерий.

Устройство, которое было разработано микробиологом Кимом Льюисом помогло найти ученым кловибактин - антибиотик, который вырабатывают грунтовые микробы, обнаруженные в Северной Каролине и известные как Eletheria terrae. Эти бактерии вырабатывают вещество, которое токсично для других грунтовых микробов и помогает им в борьбе за территорию и ресурсы.

Какая польза у этого препарата

Самое главное достоинство нового антибиотика - он абсолютно новый и всевозможные бактерии ранее с ним не сталкивались.

"Так как кловибактин был выделен из бактерий, которые ранее невозможно было вырастить, патогенные бактерии ранее не видели такого антибиотика и не успели выработать к нему стойкость", - рассказал соавтор исследования, научный сотрудник химического факультета университета Утрехта в Нидерландах Маркус Вайнгарт.

Исследователи начали изучать новый препарат сразу, как только его открыли. Они обнаружили, что механизм его влияния на микробов отличается от механизма всех известных антибиотиков.

Он создает клетку вокруг трех разных молекул-предшественников, которые бактериальные оккупанты используют для построения своих клеточных стенок. Именно поэтому препарат получил такое название - "кловибактин". "Клови" - греческое слово, которое означает клетку.

Некоторые современные антибиотики также способны разрушить стенку бактериальной клетки особенными соединениями - пирофосфатами. Но у нового лекарства есть уникальное свойство - он блокирует эти молекулы.

"Кловибактин обволакивает пирофосфаты, как плотная перчатка. Как клетка, которая окружает свою мишень. Так как кловибактин связывается только с неизменной, сохраненной частью своих мишеней, бактериям будет намного сложнее развить стойкость к нему. Фактически, в наших исследованиях мы не наблюдали никакой стойкости к кловибактину у подопытных", - подчеркивает Вайнгарт.

Бактерии кончают свое существование самоубийством

Когда этот антибиотик прикрепляется к вредным бактериям, он выпускает нитки, которые дополнительно связывают и уничтожают микробы. Это также заставляет бактерии выделять ферменты, известные как аутолизины. Именно они в дальнейшем помогают бактериям покончить жизнь самоубийством - растворяя клеточные стенки.

В исследованиях, которые ученые проводили на мышах, кловибактин был эффективным в борьбе с широким спектром патогенов и оказался очень успешным против грампозитивных бактерий, которые вызывают широко известные нозокомиальные инфекции, включая MRSA, стафилококк, стрептококк и даже тех, которые вызывают туберкулез.

Сейчас исследовательская группа выясняет, как получить пользу от этого препарата и готовит его для клинических испытаний. Дело в том, что понадобится немало времени, пока новый антибиотик станет доступным как лекарство для людей, ведь ему придется пройти длинный путь - от клинических испытаний до одобрения.