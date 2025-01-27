Ученые разработали диету, которая помогает похудеть без подсчета калорий

Можно ли похудеть, не считая калории?

Здесь на помощь приходит диета NiMe. Сокращенно от Non-industrialised Microbiome Restore, диета NiMe была недавно открыта учеными, которые пытались понять разницу между микробиомом кишечника людей, придерживающихся западной диеты, и тех, кто живет в сельской местности, не имея доступа к пище с высоким содержанием жира и высокой обработки.

Когда их участники придерживались новой диеты, они не потребляли меньше калорий, но они похудели и уменьшили риск хронических заболеваний.

Исследователи представили диету NiMe в новом исследовании, опубликованном в журнале Cell. Она основывается на предыдущих исследованиях, которые показали, что люди, живущие в сельской местности Папуа-Новой Гвинеи, которые придерживаются неиндустриализированной/незападной диеты, имеют более разнообразный кишечный микробиом, богатый здоровыми бактериями, которые процветают при наличии клетчатки и имеют низкое содержание провоспалительных бактерий.

Четыре правила диеты NiMe