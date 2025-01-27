Ученые разработали диету, которая помогает похудеть без подсчета калорий
Употребление пищи с дефицитом калорий - потребление калорий меньше, чем вы сжигаете - это надежный способ похудеть. Однако, если вы когда-нибудь отправлялись в путешествие с подсчетом калорий, вы знаете, насколько это может быть психически изнурительным, считая каждый кусок, который потребляете, и не можете наслаждаться едой сейчас.
Ученые разработали новую диету, которая поможет похудеть, не считая калорий, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Best Life.
Можно ли похудеть, не считая калории?
Здесь на помощь приходит диета NiMe. Сокращенно от Non-industrialised Microbiome Restore, диета NiMe была недавно открыта учеными, которые пытались понять разницу между микробиомом кишечника людей, придерживающихся западной диеты, и тех, кто живет в сельской местности, не имея доступа к пище с высоким содержанием жира и высокой обработки.
Когда их участники придерживались новой диеты, они не потребляли меньше калорий, но они похудели и уменьшили риск хронических заболеваний.
Исследователи представили диету NiMe в новом исследовании, опубликованном в журнале Cell. Она основывается на предыдущих исследованиях, которые показали, что люди, живущие в сельской местности Папуа-Новой Гвинеи, которые придерживаются неиндустриализированной/незападной диеты, имеют более разнообразный кишечный микробиом, богатый здоровыми бактериями, которые процветают при наличии клетчатки и имеют низкое содержание провоспалительных бактерий.
Четыре правила диеты NiMe
- Растительная основа, но не вегетарианская: главным образом состоит из овощей, бобовых и других цельно-растительных продуктов.
- Одна небольшая порция животного белка в день (лосось, курица или свинина).
- Без молочных продуктов, говядины или пшеницы: исключено просто потому, что они не являются частью традиционной пищи, которую потребляют сельские жители Папуа-Новой Гвинеи.
- Очень низкое содержание обработанных продуктов с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров.
- Богата клетчаткой: содержание клетчатки составляло 22 грамма на 1000 калорий, что превышает текущие диетические рекомендации.
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