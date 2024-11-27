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Ученые рассказали, какой режим сна может увеличивать риск инсульта и сердечного приступа

Среда 27 ноября 2024 09:29
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Ученые рассказали, какой режим сна может увеличивать риск инсульта и сердечного приступа Фото: Какой режим сна очень опасен (freepik.cim)
Автор: Людмила Жукова

Ученые обнаружили, что определенное время отхода ко сну вечером может повысить риск сердечного приступа или инсульта. Речь идет не о недостатке сна, а наоборот, о том, когда вы спите нерегулярно.

Как это влияет на инсульт и сердечный приступ, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Star.

Какой режим сна может навредить организму

Ученые предупреждают, что ненормированный сон может привести к инфарктам и инсультам. Исследователи утверждают, что даже если нам удается спать восемь часов в сутки, засыпание в разное время повышает риск этих смертельных заболеваний более чем в 5 раз.

Доктор Жан-Филипп Шапут из Университета Оттавы, проверявший сон более 72 тысяч человек, рассказал, что регулярность сна может быть более важной, чем достаточная продолжительность сна, для модулирования серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий.

Результаты этого исследования свидетельствуют о том, что нужно уделять больше внимания регулярности сна в рекомендациях по здравоохранению и клинической практике из-за ее потенциальной роли в здоровье сердечно-сосудистой системы.

Ученый пришел к выводу, что риски сердечного приступа или инсульта были "тесно связаны" с нерегулярным режимом сна.

Старшая кардиологическая медсестра Британского кардиологического фонда Эмили МакГрат рассказала, что исследования показывают, что нарушение сна связано с более высоким уровнем белка под названием CRP.

"Это признак воспаления, процесса, связанного с заболеваниями сердца и кровообращения", - добавила она.

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