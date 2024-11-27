Ученые рассказали, какой режим сна может увеличивать риск инсульта и сердечного приступа
Ученые обнаружили, что определенное время отхода ко сну вечером может повысить риск сердечного приступа или инсульта. Речь идет не о недостатке сна, а наоборот, о том, когда вы спите нерегулярно.
Как это влияет на инсульт и сердечный приступ, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Star.
Какой режим сна может навредить организму
Ученые предупреждают, что ненормированный сон может привести к инфарктам и инсультам. Исследователи утверждают, что даже если нам удается спать восемь часов в сутки, засыпание в разное время повышает риск этих смертельных заболеваний более чем в 5 раз.
Доктор Жан-Филипп Шапут из Университета Оттавы, проверявший сон более 72 тысяч человек, рассказал, что регулярность сна может быть более важной, чем достаточная продолжительность сна, для модулирования серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий.
Результаты этого исследования свидетельствуют о том, что нужно уделять больше внимания регулярности сна в рекомендациях по здравоохранению и клинической практике из-за ее потенциальной роли в здоровье сердечно-сосудистой системы.
Ученый пришел к выводу, что риски сердечного приступа или инсульта были "тесно связаны" с нерегулярным режимом сна.
Старшая кардиологическая медсестра Британского кардиологического фонда Эмили МакГрат рассказала, что исследования показывают, что нарушение сна связано с более высоким уровнем белка под названием CRP.
"Это признак воспаления, процесса, связанного с заболеваниями сердца и кровообращения", - добавила она.
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