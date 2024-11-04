Ученые раскрыли тайну возникновения поцелуев: эта шокирующая правда может вас смутить

Исследование эволюционного психолога из университета Уорикского в Великобритании Адриано Ламейра разоблачило неприятную правду на то, почему у человечества возникли поцелуи. Он уверен, что этот жест проявления чувств имеет глубокие корни и первоначально использовался исключительно для гигиенических целей.

Ученый считает, что наши предки - приматы, еще семь миллионов лет назад использовали губы для удаления клещей и вшей из шерсти друг друга, спускаясь с деревьев.

Наблюдения за шимпанзе показывают, что эти животные до сих пор расчесывают вредителей пальцами, а затем используют рот, чтобы избавиться от них.

Эксперты отмечают, что поцелуи как часть ритуала по уходу превратились в символ близости. Хотя существует много видов поцелуев, все они имеют общие черты - выдвижение губ и легкое присасывание.

С течением времени, по мере того, как предки человека теряли шерсть, сеансы ухода становились короче, одна все равно заканчивались контактом "рот в рот".

Этот ритуал стал основой для развития привычки, которую мы сегодня знаем как поцелуй. Сегодня же этот жест служит проявлением нежности, сближая людей.

Выводы исследования подчеркивают, что поцелуи стали не только средством поддержки гигиены, но и важным способом укрепления социальных связей. Сексуальный подтекст, по словам профессора, возник только на поздних этапах эволюции.

Первые письменные упоминания о поцелуях были найдены в текстах древней Месопотамии, датируемых 2500 годом до нашей эры.

А еще эти исследования также подкреплены фактом передачи микробиома: 10-секундный поцелуй способен перенести до 80 миллионов бактерий между партнерами. Это дополнительно указывает на то, насколько поцелуи могут объединять пары физически.

Исследователи также наблюдали за поведением 21 пары при поцелуях и обнаружили, что пары, которые целовались по крайней мере девять раз в день, имели одинаковые бактерии в полости рта.

Бактерии в полости рта - это нормально, и эксперты считают, что они действительно могут помочь укрепить вашу иммунную систему и здоровье кишечника.

"Обмен бактериями во время поцелуя может ввести полезные микробы в микробиом полости рта, который может перейти к пищеварительной системе и кишечному микробиому", - отмечает диетолог Адриен Бенджамин.