Ученые рассказали о супер-популярной диете, которая ускоряет облысение

Супер-популярная диета, известная как периодическое голодание, которая рекламируется своими преимуществами для похудения и улучшения метаболизма, может иметь неожиданный побочный эффект, в частности выпадение волос.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.
Исследование, опубликованное в журнале Cell учеными из Университета Вестлейк в Чжэцзяне, Китай, показало, что эта популярная сейчас диета может изменить цикл роста волос.
Хотя исследование проводилось на животных, исследователи подчеркивают, что оно является отправной точкой для изучения возможных неблагоприятных эффектов у людей, подчеркивая необходимость дальнейших исследований в этом отношении.
"Мы не хотим пугать людей, чтобы они не практиковали периодическое голодание, важно иметь в виду, что это может иметь нежелательные последствия", - пояснили ученые.
Потеря веса
Эта система помогает уменьшить общее потребление калорий.
Улучшенная чувствительность к инсулину
Потенциальное снижение риска диабета 2 типа.
Уменьшение воспаления
Положительное влияние на воспалительные заболевания.
Содействие аутофагии
Процесс клеточного обновления, который может задержать старение.
Упрощение рутины
Меньше внимания к планированию еды.
Выпадение волос
Возможное негативное влияние на цикл волос, согласно исследованию.
Стресс для организма
Длительные периоды без еды могут вызвать гормональный дисбаланс.
Усталость и трудности с концентрацией особенно в начале практики.
Риск расстройств пищевого поведения
У уязвимых людей это может спровоцировать нездоровое поведение.
Подходит не всем
Люди с особыми заболеваниями (например, беременные женщины, диабетики или люди с недостаточным весом) должны избегать этого или делать это под наблюдением врача.
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