Ученые рассказали о супер-популярной диете, которая ускоряет облысение

Супер-популярная диета, известная как периодическое голодание, которая рекламируется своими преимуществами для похудения и улучшения метаболизма, может иметь неожиданный побочный эффект, в частности выпадение волос.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

Почему интервальное голодание приводит к облысению

Исследование, опубликованное в журнале Cell учеными из Университета Вестлейк в Чжэцзяне, Китай, показало, что эта популярная сейчас диета может изменить цикл роста волос.

Хотя исследование проводилось на животных, исследователи подчеркивают, что оно является отправной точкой для изучения возможных неблагоприятных эффектов у людей, подчеркивая необходимость дальнейших исследований в этом отношении.

"Мы не хотим пугать людей, чтобы они не практиковали периодическое голодание, важно иметь в виду, что это может иметь нежелательные последствия", - пояснили ученые.

Преимущества периодического голодания

Потеря веса

Эта система помогает уменьшить общее потребление калорий.

Улучшенная чувствительность к инсулину

Потенциальное снижение риска диабета 2 типа.

Уменьшение воспаления

Положительное влияние на воспалительные заболевания.

Содействие аутофагии

Процесс клеточного обновления, который может задержать старение.

Упрощение рутины

Меньше внимания к планированию еды.

Минусы периодического голодания

Выпадение волос

Возможное негативное влияние на цикл волос, согласно исследованию.

Стресс для организма

Длительные периоды без еды могут вызвать гормональный дисбаланс.

Усталость и трудности с концентрацией особенно в начале практики.

Риск расстройств пищевого поведения

У уязвимых людей это может спровоцировать нездоровое поведение.

Подходит не всем

Люди с особыми заболеваниями (например, беременные женщины, диабетики или люди с недостаточным весом) должны избегать этого или делать это под наблюдением врача.