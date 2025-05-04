Ученые назвали угрозу, уносящую жизни тысяч младенцев ежегодно

Новое масштабное исследование ошеломило мир: врожденный сифилис, инфекция, которую ребенок получает от матери во время беременности, не только калечит, но и уносит жизни десятков тысяч младенцев ежегодно.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на авторитетное издание Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM).
Ученые из LSHTM совместно с бразильским Центром интеграции данных и знаний в области здравоохранения (CIDACS) проанализировали медицинские карты более восьми миллионов бразильских детей. Результаты исследования шокируют: у младенцев, которым при рождении диагностировали врожденный сифилис, риск попасть в больницу в течение первых пяти лет жизни возрастает в 6 раз, а в первый месяц жизни этот риск увеличивается аж в 11 раз!
Сифилис, вызванный бактерией Treponema pallidum, коварно передается плоду через плаценту, нанося непоправимый вред еще нерожденному ребенку. Последствия этой инфекции могут быть ужасными и включают:
Тревожным является тот факт, что даже своевременное лечение матери во время беременности не всегда является гарантией защиты ребенка от поражения. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2022 году было зафиксировано 700 000 случаев врожденного сифилиса, что привело к десяткам тысяч смертей младенцев. Особую обеспокоенность вызывает глобальная тенденция к росту заболеваемости сифилисом как в странах с низким, так и с высоким уровнем дохода, что свидетельствует о системных проблемах в сфере здравоохранения.
"Инфекцию сифилиса можно как предотвратить, так и вылечить, и все же мы продолжаем видеть тысячи женщин и детей, серьезно пострадавших от этого заболевания каждый год", - говорит Доктор Энни Да Пайшао Круз.
Ее призыв к действиям является решительным - необходимо расширять инициативы в сфере общественного здравоохранения, которые бы охватывали не только пренатальное тестирование, но и комплексные профилактические меры еще до наступления беременности.
Раннее выявление и лечение сифилиса у женщин до и во время беременности является критически важным для спасения жизни и здоровья их будущих детей.
Профессор Мария Юри Ичихара из CIDACS полностью поддерживает это мнение, подчеркивая необходимость срочного усовершенствования скрининговых программ и разработки эффективных стратегий долгосрочного наблюдения за детьми, рожденными от матерей с сифилисом.
Это поможет минимизировать длительные последствия материнской инфекции для здоровья детей в будущем.
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