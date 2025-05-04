Ученые назвали угрозу, уносящую жизни тысяч младенцев ежегодно

Что известно об исследовании

Ученые из LSHTM совместно с бразильским Центром интеграции данных и знаний в области здравоохранения (CIDACS) проанализировали медицинские карты более восьми миллионов бразильских детей. Результаты исследования шокируют: у младенцев, которым при рождении диагностировали врожденный сифилис, риск попасть в больницу в течение первых пяти лет жизни возрастает в 6 раз, а в первый месяц жизни этот риск увеличивается аж в 11 раз!

Сифилис, вызванный бактерией Treponema pallidum, коварно передается плоду через плаценту, нанося непоправимый вред еще нерожденному ребенку. Последствия этой инфекции могут быть ужасными и включают:

Мертворождение и преждевременные роды - трагическое начало жизни.

- трагическое начало жизни. Глухоту, слепоту и серьезные неврологические осложнения , навсегда меняют качество жизни.

, навсегда меняют качество жизни. Пожизненные скелетные деформации, которые наносят физические страдания.

Тревожным является тот факт, что даже своевременное лечение матери во время беременности не всегда является гарантией защиты ребенка от поражения. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2022 году было зафиксировано 700 000 случаев врожденного сифилиса, что привело к десяткам тысяч смертей младенцев. Особую обеспокоенность вызывает глобальная тенденция к росту заболеваемости сифилисом как в странах с низким, так и с высоким уровнем дохода, что свидетельствует о системных проблемах в сфере здравоохранения.

Какая профилактика

"Инфекцию сифилиса можно как предотвратить, так и вылечить, и все же мы продолжаем видеть тысячи женщин и детей, серьезно пострадавших от этого заболевания каждый год", - говорит Доктор Энни Да Пайшао Круз.

Ее призыв к действиям является решительным - необходимо расширять инициативы в сфере общественного здравоохранения, которые бы охватывали не только пренатальное тестирование, но и комплексные профилактические меры еще до наступления беременности.

Раннее выявление и лечение сифилиса у женщин до и во время беременности является критически важным для спасения жизни и здоровья их будущих детей.

Профессор Мария Юри Ичихара из CIDACS полностью поддерживает это мнение, подчеркивая необходимость срочного усовершенствования скрининговых программ и разработки эффективных стратегий долгосрочного наблюдения за детьми, рожденными от матерей с сифилисом.

Это поможет минимизировать длительные последствия материнской инфекции для здоровья детей в будущем.