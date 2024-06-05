Ученые назвали опасное состояние, связанное с влиянием жары: вот его симптомы

Что такое тепловое истощение

Это болезнь, которая может возникнуть после того, как человек испытал влияние высоких температур, и часто сопровождается обезвоживанием.

Различают два вида теплового истощения:

Истощение воды. Симптомы включают сильную жажду, слабость, головную боль и потерю сознания.

Истощение солей. Признаки включают тошноту и рвоту, мышечные судороги и головокружение.

Хотя тепловое истощение не столь серьезное явление, как тепловой удар, его не следует воспринимать легкомысленно. Без надлежащего вмешательства тепловое истощение может прогрессировать к тепловому удару, который может повредить мозг и другие жизненно важные органы и даже привести к смерти.

Симптомы теплового истощения:

Растерянность

Темная моча (признак обезвоживания)

Головокружение

Обморок

Усталость

Головная боль

Спазмы мышц или живота

Тошнота, рвота или диарея

Бледная кожа

Обильное потоотделение

Учащенное сердцебиение

Как лечится тепловое истощение

При появлении симптомов теплового истощения нужно немедленно уйти из жары и отдохнуть, желательно в комнате с кондиционером. Или просто поищите ближайшее прохладное и затененное место.

А также:

Пить много жидкости, особенно спортивных напитков, чтобы заменить утраченную соль (избегайте кофеина и алкоголя)

Снимите тесную или ненужную одежду

Примите прохладный душ, ванночку или оботритесь холодной водой

Используйте другие охлаждающие средства, такие как вентиляторы или ледяные полотенца.

Если перечисленные меры не принесут облегчения в течение 15 минут, обратитесь за экстренной медицинской помощью. Пренебрежение состоянием теплового истощения может привести к появлению теплового удара.

Важно! После того как вы оправитесь от теплового истощения, вы, вероятно, будете более чувствительны к высоким температурам в ближайшую неделю. Поэтому лучше избегать жаркой погоды и тяжелых физических нагрузок.

Почему возникает тепловое истощение

Тепловое истощение тесно связано с индексом тепла, показателем того, насколько вам жарко, когда влияние относительной влажности и температуры воздуха сочетается. Относительная влажность 60% или более препятствует испарению пота, что препятствует способности вашего тела охлаждаться.

Риск заболеваний, связанных с жарой, резко возрастает, когда индекс тепла поднимается до 90 градусов или больше. Поэтому важно, особенно во время жары, обращать внимание на зарегистрированный индекс тепла, а также помнить, что индекс тепла еще выше, когда вы стоите на солнце.

Если вы живете в городской местности, вы можете быть особенно подвержены развитию теплового истощения во время продолжительной жары, особенно если есть застойные атмосферные условия и плохое качество воздуха. В том, что известно как "эффект теплового острова", асфальт и бетон сохраняют тепло днем и постепенно отдают его ночью, что приводит к повышению ночных температур.

Другие факторы риска, связанные с болезнями, связанными с жарой, включают:

Возраст. Младенцы и дети до 4 лет, а также взрослые старше 65 лет особенно уязвимы, поскольку они приспосабливаются к теплу медленнее, чем другие люди.

Определенные состояния здоровья. К ним относятся заболевания сердца, легких или почек, ожирение или недостаточный вес, высокое кровяное давление, диабет, психические заболевания, серповидноклеточная болезнь, алкоголизм, солнечные ожоги и любые состояния, вызывающие лихорадку.

Люди с диабетом подвергаются повышенному риску обращения в отделение неотложной помощи, госпитализации и смерти в результате заболеваний, связанных с жарой, и могут особенно недооценивать свой риск во время жары.

Лекарство. К ним относятся некоторые лекарства из следующих классов: диуретики, седативные средства, транквилизаторы, стимуляторы, лекарства от сердца и АД, а также лекарства для лечения психических заболеваний.

Как защититься от теплового истощения

Когда индекс тепла на улице высок, лучше оставаться внутри домов, где прохладно или есть кондиционеры. Если на улицу идти нужно, то запомните следующие правила:

1. Носите легкую, светлую, свободную одежду и шляпу с широкими полями.

2. Используйте солнцезащитный крем SPF 30 или более.

3. Пейте больше жидкости. Чтобы предотвратить обезвоживание, пейте много воды, фруктовых или овощных соков в день. Поскольку заболевания, связанные с жарой, также могут являться следствием дефицита соли, можно посоветовать заменить воду богатым электролитами спортивным напитком в периоды сильной жары и влажности.

4. Общая рекомендация для тех, кто занимается физическими упражнениями средней и высокой интенсивности, состоит в том, чтобы выпивать определенное количество жидкости за два-три часа до тренировки и рассмотреть возможность добавления еще порции воды или спортивного напитка непосредственно перед тренировкой.

Во время тренировок вы должны употреблять воду каждые 20 минут, даже если вы не испытываете жажды. Кроме того, выпейте воду в течение получаса после тренировки. Принимайте дополнительные меры предосторожности во время тренировок или работы на открытом воздухе.

5. Избегайте жидкостей, содержащих кофеин или алкоголь, так как оба вещества могут привести к потере жидкости и усилить истощение. Если у вас эпилепсия или тяжелое заболевание сердца, почек или печени, вы соблюдаете диету с ограниченным потреблением жидкости или у вас проблемы с задержкой жидкости, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем увеличить потребление жидкости.