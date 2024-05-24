Ученые назвали "самую красивую" болезнь на Земле: она включает целую галактику (видео)

Люди, испытывающие доброкачественное изменение, на самом деле не имеют плавающих в их взгляде небесных тел. Но каждый, кто смотрит им в глаза, увидит крошечные светящиеся пятна, вспыхивающие на темном фоне.

Возрастное состояние называется астероидным гиалозом (АГ), и никто не знает, почему оно возникает только у отдельных людей, не говоря уже, что это говорит об общем состоянии здоровья человека.

Возраст, похоже, является фактором риска, но состояние и его связь с другими проблемами здоровья недостаточно изучены. Оценки, полученные в результате различных исследований, показывают, что АГ влияет примерно на 1-2 человека на каждые 100 человек. Встречается также у собак.

Само состояние редко вызывает проблемы со зрением (хотя это может осложнить диагностику других глазных заболеваний) и обычно возникает постепенно. Многие даже не подозревают, что у них есть такой сложный диагноз. Часто единственное, что меняется, это внешний вид глаз для окружающих.

В 2018 году, например, у 54-летней женщины с сахарным диабетом, пошедшей на плановый офтальмологический осмотр, обнаружили хрестоматийный случай АГ в левом глазу и она не осознавала, что с ней что-то не так.

Эти звездчатые фрагменты представляют собой накопление материала, часто кальция, в стекловидном теле или гелеобразной жидкости глаза. Эта жидкость составляет основную часть структуры глаза, и она находится между сетчаткой, сзади и хрусталиком, спереди.

Джоэл Миллс / Wikimedia Commons

С возрастом стекловидное тело может накапливать мусор от инфекции, воспаления и кровоизлияния, приводя к плавучим пятнам, которые могут выглядеть как темные извилистые пятна в глазах человека.

Остальные типы обломков невидимы для глаз зрителя, но выглядят как блестящие непрозрачности для тех, кто снаружи смотрит внутрь. Под прямым освещением эти тела астероидов кремово-белыми. Но с помощью офтальмоскопа устройства, позволяющего клиницистам заглянуть внутрь глаза, и можно увидеть, что материал блестит как золото.

Непонятно, связана ли АГ с другими заболеваниями. Наблюдательные исследования дали неоднозначные результаты. Похоже, заболевание возникает без воспаления, и некоторые эксперты считают, что оно связано с проблемами кровеносных сосудов или проблемами переработки клеток.

"Продолжаются дебаты, имеет ли астероидный гиалоз схожие дегенеративные и микрососудистые механизмы с метаболической дисфункцией и ишемической болезнью сердца, учитывая общепризнанные общие факторы риска, такие как возраст, гипертония, диабет и мужской пол", - писали исследователи в обзоре 2023 года.

"АГ действительно может представлять собой окончательный общий путь для многих клинических состояний и факторов риска", - предположили они.