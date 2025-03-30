Ученые назвали насекомое, которое может спасти все человечество от суперинфекций: невероятное открытие

Супервирусы угрожают всему миру

Одна из проблем современной медицины - это резистентность организма к антибиотикам. Поэтому в мире развиваются супербактерии и суперинфекции, которые не поддаются никакому лечению. На стандартные препараты такие заболевания не реагируют, а это приводит к смерти тысяч пациентов ежегодно.

Наблюдение ученых за солдатами, которые возвращались с Ближнего Востока натолкнуло их на мысль, где можно поискать мощный антивирус. Военные часто сталкивались с бактериальными инфекциями, которые трудно поддавалась лечению. Но оказалось, что местные насекомые, прежде всего тараканы и саранча, которые жили в таких же условиях, оставались абсолютно здоровыми.

Именно это натолкнуло ученых на мысль, что в организме этих насекомых могут быть естественные защитные механизмы против патогенных микроорганизмов.

"Некоторые из этих насекомых живут в самых грязных местах, которые когда-либо были известны человеку. Мы подумали: "Как они справляются со всеми бактериями и паразитами?", - рассказал соавтор исследования доктор Навид Хан.

Что удалось выяснить исследователям?

В ходе исследования ученые выяснили, что нервная система некоторых насекомых, в частности американского таракана (Periplaneta americana) и пустынной саранчи (Schistocerca gregaria), производит уникальные антимикробные молекулы.

Измельченные экстракты мозга этих насекомых уничтожали более 90% бактерий кишечной палочки и метициллин-резистентного золотистого стафилококка, который считается одним из самых устойчивых к антибиотикам.

Ученые измельчили различные части насекомых и инкубировали их вместе с патогенными бактериями и выяснилось, что только экстракты мозга и нервной ткани насекомых обнаружили антибактериальную активность. А вот жир, мышцы и гемолимфа - такого эффекта не имели.

Во время эксперимента было найдено по меньшей мере девять молекул, ответственных за антимикробный эффект. Теперь ученые изучают их подробнее, чтобы понять, как можно создать на их основе новые препараты для борьбы с супербактериями.

Нужно выделить активные компоненты, протестировать их безопасность для человека и создать синтетические аналоги.

Ученые объясняют, что это открытие поможет получить новое направление в биомедицинских исследованиях и вместо поиска новых антибиотиков среди уже известных соединений, можно будет искать совершенно новые препараты, которые спасут тысячи людей.

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