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Ученые назвали цвет, который способен уменьшить боль и успокоить

Ученые назвали цвет, который помогает ослабить боль (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Цвета способны влиять на многие процессы в жизни человека. Одни считаются агрессивными и при долгом рассматривании они могут возбуждать нервную систему. А другие могут успокаивать и даже облегчать боль.

Ученые из Китая опубликовали новое исследование на портале Science, в котором доказывают благоприятное влияние зеленого цвета на организм.

Оказывается, если долго смотреть на оттенки зеленого цвета, то болевые ощущения притупляются, а психологическое состояние приходит в состояние покоя.

Ранее уже было несколько исследований на эту тему и большинство из них - на животных. Есть также неофициальные данные о том, что зеленый цвет помогает уменьшить боль людям с артритом, мигренью и фибромиологией. При этом причины этого феномена ученым отыскать не удалось.

Исследователи из Фунданского университета совместно с научными организациями Китая решили выяснить больше информации об этом феномене и провели собственный эксперимент - на мышах. Чтобы выяснить, как свет влияет на мозг, ученые изучили все части зрительной системы грызунов - от глаз до серого вещества.

Они начали с фоторецепторов палочек и конусов на наружной сетчатке глаза. Выключая каждый из этих рецепторов в разное время и проверяя, как они приводят к изменениям болевых ощущений, ученые установили, что нейронный путь к такому эффекту начинается именно с палочек и конусов.

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Далее исследователи изучили роль ганглиозных клеток во внутренней части сетчатки, которые получают сигнал от фоторецепторов. Авторы исследования выяснили, какие клетки отвечают за связь с так называемым вентральным латеральным ядром в таламусе, функция которого - помогать координации и планировании движений.

Кроме того, ученые отслеживали такую передачу сигналов, когда свет от разных цветов направляли в глаза мышам. Выяснилось, что зеленый свет приводил к более интенсивной передаче сигналов гамма-аминомасляной кислоты, самого важного тормозного нейромедиатора центральной нервной системы.

Это в свою очередь, увеличивало экспрессию так называемого гена Penk, который кодирует белок с похожим названием PENK. Данный белок - предшественник молекулы под названием ENK, которая активизирует опиоидные рецепторы в мозге, что приводит к притуплению боли.

Кстати, ранее мы писали о том, ученые назвали самые главные угрозы человечеству.

А еще рассказывали о том, что исследователи нашли способ спасти вымирающий вид пчел.

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