Ученые назвали идеальный завтрак для профилактики рака толстой кишки

Что едят люди, которые реже болеют раком кишечника?

Врачи и ученые из Mass General Brigham проанализировали данные двух исследований, в которых приняли участие более 150 тысяч человек, находившиеся под наблюдением не менее 30 лет, и пришли к выводу, что "длительное потребление йогурта может быть связано со снижением заболеваемости колоректальным раком".

Исследование показало, что те, кто ел йогурт по меньшей мере дважды в неделю, имели "более низкую заболеваемость бифидобактериум-положительным проксимальным раком толстой кишки, чем те, кто ел его раз в месяц или реже".

"Наши выводы свидетельствуют о том, что потребление йогурта может иметь профилактический эффект в отношении рака толстой кишки с нарушенным кишечным барьером", - говорится в исследовании. Простые изменения в завтраке могут спасти от рака толстой кишки (иллюстративное фото: Freepik)

Один из ведущих соавторов исследования, преподаватель Гарвардской медицинской школы и научный сотрудник Программы по эпидемиологии рака в Dana-Farber/Harvard Cancer Center Томотака Угаи отмечает: если вы уже регулярно едите йогурт, то обязательно продолжайте это делать. Однако не заставляйте себя, если этот продукт вам не нравится.

"Если вам не нравится йогурт, не волнуйтесь. Существует много других вариантов здорового питания, таких как овощи, фрукты, цельные зерна и т. д., которые вы можете употреблять в качестве альтернативы", - говорит врач.

Однако вместе с тем он добавляет, что "трудно сказать, есть ли какие-то альтернативные йогурту продукты, которые бы имели подобное влияние на кишечный микробиом".

Как выбрать самый полезный йогурт

Прежде всего, выбирайте йогурт без добавления сахара или с низким его содержанием. Фруктовые и ароматизированные йогурты часто содержат большое количество добавленного сахара, который нивелирует все полезные свойства продукта, что может негативно влиять на здоровье. Лучший выбор - обычный натуральный йогурт, в который вы самостоятельно можете добавить фрукты, ягоды, орехи или мед в небольшом количестве.

Кроме того, ищите на этикетке подтверждение того, что йогурт содержит живые бактерии (если в Украине вы покупаете импортный йогурт, то ориентируйтесь на надпись "Live and Active Cultures"). Именно пробиотики делают йогурт таким полезным для пищеварения и иммунитета в целом. Самые распространенные полезные бактерии - Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, но другие штаммы пробиотиков тоже полезны.

Оцените также и содержание белка, который важен для сытости, мышц и общего обмена веществ. Греческий йогурт обычно содержит больше белка, чем обычный йогурт (от 10 г белка на 100 г продукта и выше), что делает его более сытным и полезным для тех, кто следит за фигурой или занимается спортом.

Не следует забывать и о том, что обезжиренные йогурты могут быть менее калорийными, но йогурты с большей жирностью - более сытные и содержат больше витаминов. В данном случае выбор зависит исключительно от ваших индивидуальных потребностей и диетических ограничений.

Избегайте йогуртов с длинным списком ингредиентов, где есть сиропы, искусственные ароматизаторы, красители, загустители, крахмал, желатин и тому подобное. Чем меньше ингредиентов, тем лучше!

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