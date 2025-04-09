Ученые назвали идеальную тренировку для похудения: подходит почти всем

Что известно

Исследования показали, что тренировки в воде в течение 10 или более недель являются эффективной стратегией похудения, особенно для женщин и людей старше 45 лет.

Аквааэробика - любое упражнение в воде, которое ускоряет пульс и становится особенно популярным среди пожилых людей.

Плавание, ходьба или бег трусцой в воде являются самыми простыми формами аквааэробики, но люди также могут нарастить мышцы, используя гантели, опорные перчатки, частично погруженные велосипеды или другой реквизит.

Это делает аквааэробику идеальной тренировкой - она работает на сердечно-сосудистую систему, а также оказывает дополнительное сопротивление мышцам, поскольку вы двигаетесь в воде.

Связь между потерей веса и водной аэробикой

В исследованиях приняли участие 286 участников в возрасте от 20 до 70 лет. Все участники считались с лишним весом или ожирением на основе их индекса массы тела (ИМТ).

Они выполняли упражнения по аквааэробике, такие как аква-зумба, водная йога и аква-бег, которые длились от 6 до 12 недель. Люди выполняли эти тренировки дважды или трижды в неделю, и большинство занятий длились около часа.

Проанализировав данные, исследователи обнаружили, что занятия водной аэробикой в течение 10-12 недель помогли женщинам сбросить примерно 3 килограмма и уменьшить окружность талии примерно на 3 сантиметра, особенно женщинам старше 45 лет. У мужчин и людей в возрасте до 45 лет эффект был незначителен.

Тем не менее анализ показал, что водная аэробика не была связана со снижением ИМТ, процента жира в организме и жировой ткани.

Преимущества водной аэробики

Доказано, что водная аэробика также помогает молодым людям сбросить килограммы. Исследование, в котором принимали участие подростки с ожирением в 2024 году показало, что те, кто занимался интервальными тренировками высокой интенсивности в воде (HIIT), имели улучшение не жировой массы тела и окружности талии.

Любые физические упражнения полезны для похудения, но водная аэробика особенно может быть полезной для людей с ожирением.

Плавучесть воды уменьшает нагрузку, что для одних может уменьшить боль в суставах, а для других может позволить двигаться с большей свободой, точностью и меньшим страхом перед падением или болью.

Кроме того, силы сжатия воды, известные как гидростатическое давление, также могут принести другие преимущества. Водная аэробика улучшает кровообращение, уменьшает отеки, способствует движению лимфы и улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Когда вы только начинаете заниматься, то делайте это медленно, регулируя интенсивность в соответствии с вашими потребностями и целями.