Ученые назвали диету, которая убережет мозг и предотвратит 11 болезней: что надо есть, а что исключить

Какая диета очень эффективна против старения и болезней?

Отказ от мяса может быть ключом к избежанию 11 смертельных заболеваний в дальнейшей жизни, включая почти все виды рака, диабет и когнитивное ухудшение. Именно это показал анализ ученых.

Известно, что растительная диета богата клетчаткой, а это стимулирует работу кишечника.

Также такое питание богато жизненно важными витаминами и минералами, но содержит меньше жира и соли.

Для исследования международные исследователи отслеживали здоровье и диету 100 000 американцев в возрасте 50 лет в течение более 30 лет, регистрируя случаи 11 распространенных заболеваний, связанных с возрастом.

Они включали такие заболевания, как рак, диабет, сердечный приступ, болезни сердца, сердечная недостаточность, инсульт, почечная недостаточность, заболевания легких, болезнь Паркинсона и рассеянный склероз.

Ученые также исследовали когнитивные функции участников и их общее физическое и психическое состояние здоровья. Эксперты обнаружили, что те, кто придерживался растительной диеты с нежирными молочными продуктами, имели на 86% больше шансов избежать 11 заболеваний и поддерживать свое когнитивное, физическое и психическое благополучие по сравнению с теми, кто придерживался мясной диеты.

Те, кто придерживался полностью растительной диеты без молочных продуктов, имели на 46% больше шансов избежать серьезных проблем со здоровьем.

Исследователи также обнаружили, что потребление большого количества продуктов, прошедших ультраобработку, таких, как готовые блюда, замороженная пицца, газированные напитки и даже хлеб из супермаркета, на 32% снижает вероятность "здорового старения".

В журнале Nature Medicine эксперты заявили, что их выводы важны, учитывая рост старения населения во всем мире.

"Наши результаты свидетельствуют о том, что диета, богатая растительной пищей с умеренным включением здоровой пищи животного происхождения, может способствовать общему здоровому старению, управляя будущими диетическими рекомендациями", - сказано в сообщении ученых.

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