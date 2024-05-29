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Ученые анонсировали новое лекарство, которое навсегда избавит от похмелья: что известно

Фото: Ученые нашли лекарство от похмелья (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Похмелье - это очень неприятное состояние, которое может испытывать человек, употреблявший слишком много алкоголя накануне. Но ученые полагают, что они нашли решение - гель, который может навсегда избавить от похмелья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование в журнале Nature Nanotechnology.

Что известно о лекарствах против похмелья

Исследователи из ETH Zurich в Швейцарии успешно разработали белковый гель, расщепляющий алкоголь в желудочно-кишечном тракте.

В недавно опубликованном исследовании было обнаружено, что у мышей гель быстро, эффективно и непосредственно превращает алкоголь в безвредную уксусную кислоту, прежде чем он попадет в кровь.

Именно в крови этот гель обычно развивает свое интоксикационное и вредное действие.

"Гель смещает расщепление алкоголя из печени на пищеварительный тракт. В отличие от метаболизма алкоголя в печени, вредный ацетальдегид не производится как промежуточный продукт", - рассказал об успехах исследования профессор Раффаэле Меззенга.

Ученые нашли лекарство против похмелья (Скриншот)

Ацетальдегид токсичен и является причиной многих проблем со здоровьем, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя.

По словам ученых, в будущем гель можно будет принимать перорально до или во время употребления алкоголя, чтобы предотвратить повышение уровня алкоголя в крови и ацетальдегида от повреждения организма.

Это отличает его от других существующих продуктов, утверждающих, что борются только с симптомами чрезмерного употребления алкоголя, поскольку гель также устраняет причину.

Однако гель эффективен лишь до тех пор, пока в желудочно-кишечном тракте есть еще алкоголь. Это значит, что он мало поможет при отравлении алкоголем, если он попал в кровь.

Ограничьте алкоголь

По данным Всемирной организации здравоохранения, около трех миллионов человек ежегодно умирают от чрезмерного употребления алкоголя.

Национальная служба здравоохранения Британии, например, рекомендует употреблять не более 14 единиц алкоголя в неделю, распределенных в течение трех дней или более. Это примерно шесть средних бокалов вина или шесть бокалов пива.

 

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