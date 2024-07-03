Убийца или нет? Посмотрите, как острый перец влияет на организм

Что мы знаем о чили?

Чили - один из видов острого перца (лат. Capsicum), а также общее название острого овоща, содержащего характерное соединение - капсаицин. Его эффект зависит от дозы и соответствующей переносимости. При употреблении в умеренных количествах чили считается полезным для здоровья продуктом.

Капсаицин - это алкалоид со жгучим вкусом, который возникает в результате активации болевых рецепторов под названием TRPV1. Несмотря на то, что капсаицин вызывает боль во время еды и при определенных условиях может способствовать нейрогенному воспалению кожи и слизистых, капсаицин имеет типичные для него обезболивающие и противовоспалительные эффекты.

Шкала Scoville

Это шкала, которая измеряет жгучесть перцев. На Scoville Heat Units (SHU) перцы могут варьироваться от мелкой жгучести до очень острых. Например, слабые перцы, такие как зеленые чили имеют низкий уровень SHU, тогда как более острые перцы, такие как habanero или scotch bonnet, могут иметь высокий уровень SHU.

Разновидности перцев

Есть много разновидностей перцев, имеющих разную жгучесть. Например, jalapeño считаются умеренно острыми, тогда как ghost pepper или Carolina Reaper среди самых острых перцев в мире.

Может ли перец чили убить вас?

Смерть от перца чили возможна, но случаев, связанных с его употреблением, не зарегистрировано . Другая ситуация с продуктами, приправленными капсаицином, такими как печально известные чипсы "One Chip Challenge" или "Hot Chip Challenge". Его употребление - это вызов, которому подверглись многие люди, в том числе трагически погибший Гаррис Волоба из Массачусетса.

В сентябре 2023 года этот здоровый 14-летний подросток съел в школе продукт Paqui, содержащий перец Carolina Reaper и Naga Viper, предназначенный только для взрослых.

Он страдал от сильной боли в животе, а когда вернулся домой, потерял сознание и умер в больнице. Как позже выяснилось, у него произошла остановка сердца. Смерть наступила в результате инфаркта миокарда. Вскрытие показало, что у него врожденный порок сердца.

Из-за реакций, которые он вызывает в организме, даже меньшие дозы капсаицина в перце чили, соусах и чипсах непригодны для большинства людей. Они также могут вызвать резкие физиологические изменения, включая опасный для жизни анафилактический шок у аллергиков, что, однако, происходит крайне редко. Однако поедание их насильственно, чтобы проявить себя, может нанести многочисленный ущерб организму.

Какое количество капсаицина может убить?

Перец чили и другие острые виды, менее острые из которых халапеньо, хабанеро, табаско, серрано и кайенский перец, не ядовиты.

Кроме того, вопреки расхожему мнению, капсаицин не является нейротоксином.

Однако он действует как антиоксидант и фактор, увеличивающий выработку оксида азота (NO), расширяющий кровеносные сосуды и поддерживающий кровообращение. Однако каждое соединение имеет свою смертельную дозу.

Считается, что для человека это 500-5000 мг на килограмм массы тела. Как было подсчитано более 40 лет назад, для человека весом примерно 68 кг было бы смертельным потреблением более 1,3 кг самого острого порошка перца, такого как Bhut Jolokia.

Это просто невозможный сценарий. У грызунов смертельная доза приводила к смерти от легочной недостаточности. Они разработали, среди прочего: артериальную гипотензию, одышку, цианоз, судороги, конвульсии и паралич дыхания.

Побочные эффекты чили и капсаицина

Капсаицин является сильным раздражителем для млекопитающих - интересно, что птицы достаточно нечувствительны к его воздействию. Он вызывает жжение, раздражение и боль кожи и слизистых.

При употреблении капсаицин вызывает такие неприятные симптомы, как: