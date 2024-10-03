Убийство Тупака и своей девушки: 5 безумных теорий заговоров о скандальном P.Diddy

P.Diddy связан с убийством Тупака

Год назад полиция Лос-Анджелеса задержала предполагаемого убийцу культового рэпера Тупака Шакура, спустя 27 лет после его смерти. В 1996 году музыканта расстреляли из проезжающей мимо машины в Лас-Вегасе, а в сентябре 2023 года был арестован подозреваемый Дуэйн Кит Дэвис, известный как Keefe D.

Его считают лидером преступной группировки, организовавшей убийство Тупака, однако имя заказчика и причины до сих пор остаются неизвестными. Это создало благоприятную почву для множества теорий заговора.

Тупак (фото: Википедия)

Одним из главных подозреваемых среди конспирологов стал P.Diddy, которому приписывают оплату в 1 миллион долларов гангстерской группировке за устранение Тупака. Также этой темы касался Эминем, один из немногих рэперов с безупречной репутацией, который не раз намекал на то, что рэпер является насильником.

В своем треке Killshot, адресованном Machine Gun Kelly, он даже заявил, что Келлс (настоящее имя Колсон Байкер) сможет выпустить хит только после того, как P.Diddy признается в убийстве Тупака.

Масло для оргий

Во время обыска в доме P.Diddy полиция обнаружила около тысячи бутылок детского масла. Адвокат рэпера Марк Агнифило утверждал, что его клиент просто закупился оптом, но даже защита не смогла объяснить, зачем ему понадобилось столько масла. Впрочем, пользователи TikTok выдвинули свои теории. Самая распространенная версия предполагает, что масло использовали для оргий на вечеринках в доме Дидди.

Другие считают, что рэпер таким образом удерживал гостей - якобы он подмешивал запрещенные вещества в их напитки и заставлял участвовать в неприемлемых действиях, снимая это на камеру. А чтобы никто не смог убежать, пол в комнате заливали маслом.

Самая экстремальная версия гласит, что Шон Комбс добавлял в масло психотропные вещества, предлагая своим гостям массаж, в результате чего они оказывались в состоянии измененного сознания, что давало ему полную свободу действий.

Главная жертва продюсера - Джастин Бибер

Связь тогда еще 15-летнего исполнителя с известным продюсером P.Diddy стала одним из самых обсуждаемых фактов в конспирологических теориях вокруг его личности.

Известно, что в 2009 году Джастин Бибер подписал контракт с лейблом Шона Комбса. Именно тогда появилось знаменитое видео, на котором продюсер делится планами провести 48 часов с несовершеннолетним музыкантом, обещая заняться "безумными вещами", о которых им не суждено будет рассказать.

Перед этим он подарил молодому певцу автомобиль, а что происходило позже - остается только догадываться.

P.Diddy также охарактеризовал это времяпровождение как "мечту любого подростка", что вызывает серьезные сомнения. На видео Бибер выглядит неуклюже и испуганно, но продолжает смущенно улыбаться, глядя в глаза продюсеру.

Бейонсе все знала

В последнее время в соцсетях снова всплывает трек J. Cole - "She Knows", и пользователи начали утверждать, что музыкант намекает на Бейонсе, которая "все знала". В обсуждениях упоминаются также трагические судьбы певиц Алии, имевшей интрижку с Jay-Z, и Left Eye, а также вероятная реальная причина смерти Майкла Джексона, вокруг которой до сих пор циркулируют теории заговора. Любопытно, что все они ушли из жизни 25 числа.

Согласно одной из версий, для продвижения Бейонсе Пи Дидди и ее муж Jay-Z устранили конкурентов, и сама звезда якобы была в этом в курсе.

Есть и более эксцентричные гипотезы, например, что имя Jay-Z (Шон) и фамилия Бейонсе (Нолс) созвучны с названием трека "She Knows". Однако на самом деле песня была посвящена бывшей девушке J. Cole, с которой он часто изменял, и она все это знала.

Бейонсе и Jay.Z (фото: Getty Images)

P.Diddy убил свою девушку

В 2018 году мир узнал о трагической гибели Ким Портер, бывшей возлюбленной Пи Дидди и матери троих его детей, которая была найдена мертвой в своем доме в Лос-Анджелесе. 47-летняя модель, которая перед смертью страдала от простуды и пневмонии, стала жертвой этой болезни. Однако многие конспирологи с такой версией не согласны.

Согласно одной из теорий, рэпер якобы решил отомстить Ким за мемуары, которые она собиралась опубликовать перед своей смертью. Вскоре в сети появились записи из ее дневников под названием "Забытые слова Ким", хотя нет прямых доказательств их авторства.

Тем не менее пользователи уверены, что продюсер избавился от ненавистной бывшей, которая собиралась раскрыть правду о его жестоком отношении к ней, включая издевательства, побои и угрозы убийством. К тому же, внезапная смерть относительно молодой женщины после легкой простуды кажется многим интернет-пользователям подозрительной.

Однако пользователи уверены, что продюсер избавился от ненавистной бывшей, которая собиралась раскрыть правду о его жестоком отношении к ней, включая издевательства, побои и угрозы убийством. К тому же, внезапная смерть относительно молодой женщины после легкой простуды кажется многим интернет-пользователям подозрительной.

В сети также начало распространяться видео, на котором Шон Джон Комбс избил свою девушку Кэсси Вентуру. Инцидент произошел 5 марта 2016 года в ныне закрытом отеле InterContinental в Сенчури-Сити, Лос-Анджелес.

На видео видно, как Вентура выходит из гостиничного номера и хочет вызвать лифт, однако за ней выбегает рэпер с полотенцем вокруг талии. Он хватает ее за шею и бросает на пол. Далее P.Diddy бьет девушку ногами, когда она неподвижно лежит на полу.