"Убийца не кается". Интервью с дядей Максима Матерухина, смерть которого всколыхнула всю Украину

– Расскажите о своем племяннике, каким был Максим?

– Мне Бог детей не дал, поэтому Макс был моей кровинкой. Он со мной по поводу всего советовался, всегда всем делился. В детские годы племянник много времени проводил со мной и моей мамой, мы были очень близки.

Макс спешил жить, хотел многое успеть, ставил цели и достигал их. Он впитывал от мира только самое лучшее и был самым лучшим... Он ездил по госпиталям, посещал военных. В школе вел все праздники, занимался спортом, везде был ведущим. Он пытался успеть повсюду. Макс был как косяк общества, к нему тянулись люди - и старшие, и младшие.

Я бываю на его могиле чуть ли не каждый день. Там постоянно появляются новые цветы, игрушки, лампадки, записки от друзей и незнакомцев. На днях приехал, а возле могилы Максима два 10-летних парня. Говорят, что старшие ребята их гоняли, а Максим единственный, кто с ними дружил.

Максим Матерухин (фото предоставлено семьей парня)

Макс был очень отзывчив, когда у меня случилась проблема с глазами и я мог ослепнуть, нужны были деньги на операцию, то он, на тот момент 12-летний мальчик, плел из резиночек браслеты, продавал их, насобирал 150 гривен и принес мне на операцию. Сказал, что еще будет плести, чтобы мне помочь.

Он у нас всегда был спортсменом. В 4 года безумно захотел ролики, затем у него самокат появился и велосипед, всевозможные трюки на них творил.

В первом классе Макс ходил на тхэквондо. Ему нравилось, тренер безумно хвалил его. Однажды на спарринге его соперник получил травму. Макс пришел домой и сказал, что больше не будет заниматься тхэквондо, потому что там можно сделать больно другим, а он не хочет избивать людей.

Затем Макс увлекся футболом. Тот для него стал самым важным в жизни. Он всегда был с мячом, возлагал большую надежду на футбол, безумно его любил. Много тренировался, хотел попасть в профессиональный спорт. Ходил на плавание и в тренажерный зал, чтобы держать себя в форме. Он летом с футбольным клубом должен был поступать в высшую лигу. Говорил: "Стану футболистом, прославлю Украину".

Когда осенью ему сделали операцию, запретили тренироваться, чтобы не разошлись швы. Но он ходил хоть набивать мяч, чтобы не потерять форму. Говорил, что не может подвести команду. На одной из последних игр на последних секундах Макс забил победный гол.

Максим с мамой и братом (фото предоставлено семьей парня)

Максим с дядей Евгением (фото предоставлено семьей парня)

Максим с семьей (фото предоставлено семьей парня)

Макс много читал, а еще пытался учиться играть на гитаре. Но ему пришлось выбирать - либо футбол, либо гитара. Сейчас на этой гитаре учится играть его младший брат Даня. У них были хорошие отношения, он с детства помогал его воспитывать - сам катался на гироскутере и одновременно возил коляску с братом. Как Даня подрос, они вместе делали физические упражнения и играли в футбол во дворе.

Племянник очень хотел научиться фотографировать, как я. В прошлом году мы ему купили фотоаппарат, он много снимал, когда гулял. Ему хорошо удавалось. Последние снимки моя мама уже не отличала - где мои, а где Макса.

Максим с братом Даней (фото предоставлено семьей парня) Максим в детстве занимался тхэквондо (фото предоставлено семьей парня)

У всех подростков есть тяжелый переходный период, когда они взрослеют и теряют контакт со старшими, когда возникают какие-то тайны. У него не было никаких секретов. Он не держался за материальные блага, деньги не являлись основным стимулом в его жизни. Но он сам хотел зарабатывать на свои нужды, чтобы покупать девушке цветы, вкусности или подарки.

Несмотря на всю тяжесть, происходящую вокруг, Макс сохранял в себе позитив. Даже во время тревог в бомбоубежище он с друзьями снимал мотивирующие ролики. После начала войны начал встречаться с девушкой, они с Марьяной имели очень доверчивые и теплые отношения. Это была искренняя и чистая любовь, которая продлилась два года.

Макс и Марьяна встречались два года (фото предоставлено семьей парня)

Племянник очень любил животных. Во время войны купил хомяка, которого назвал Степа. Макс, когда учился или за компьютером сидел, то хомяк все время у малыша на шее. У него есть попугай и собака. Были... Животные есть, Макса нет...

Макс был очень высоким, рост - 1,93 метра. Вероятно, это и стало триггером для убийцы, тот мог подумать, что Макс старше...

Макс с детства занимался разными видами спорта (фото предоставлено семьей парня)

– Из-за чего возник конфликт на фуникулере между подростками и подозреваемым?

– Я не был свидетелем этих обстоятельств, могу передать слова из свидетельств друга Макса, который тогда был на фуникулере. Пьяный мужчина начал вмешиваться в разговор подростков. Они его игнорировали. Тогда мужчина обратил внимание на Макса, потому что тот был выше всех, он подумал, что и старше всех. Тогда подозреваемый сказал: "Ты будешь отдавать долг Родине?"

Макс ему ответил, когда придет время, то будет защищать Украину. Он действительно маме говорил, что когда ему исполнится 18 лет, то пойдет в Третью штурмовую бригаду. У его девушки родители военные и брат на фронте, он тоже хотел присоединиться к ВСУ. Но теперь навсегда остался 16-летним…

Выйдя из вагона, мужчина взял Макса за рубашку и швырнул в окно. А поскольку он был пьян, то и сам полетел за ним. Максу стеклом перерезало горло, он потерял сознание. Люди пытались зажать порезанную артерию и сразу вызвали скорую.

Даже когда стекло порезало Макса, тот мужчина пытался его выбросить через разбитое стекло и даже душил. Подруга Маша оттаскивала убийцу за капюшон. После того, как он убил Максима, побежал наверх и начал рассказывать, что ему угрожают. Другу Макса, который пытался его задержать, сказал: "Я тебя сейчас здесь прикончу".

Мальчик прыснул ему в лицо баллончиком, и только с помощью этого его смогли остановить.

Свидетельство очевидца убийства (скриншот)

– В первых сообщениях СМИ была информация, что вроде бы как подозреваемый просто толкнул Максима и трагедия произошла случайно...

– То, что произошло, это не случайность. Человек вышел из вагона фуникулера с определенным намерением. Проверка показала, что мужчина находился в состоянии опьянения. При нем, как говорится, нашли марихуану и табельное огнестрельное оружие. Это такой тип людей, которые пытаются самоутвердиться за счет других. Если бы перед ним стоял человек, который мог бы дать ему отпор, наверное, он бы к нему не подошел.

Мы хорошо воспитали Макса, научили всегда обходить острые углы, уважать старших. Он бы никогда не сидел в транспорте, будь возле него девушка или женщина. Уступил бы место. Так и в фуникулере - всех пропустил и вышел последним.

Чего он привязался к нашему ребенку? Возможно, увидел в нем то, чего не смог достичь сам. Хотел отыграться на ком-то.

– Как вы узнали о трагедии?

– К маме позвонила сестра. Мама, бросая трубку, сказала мне, что убили Максима. Я еще уверял ее, что мошенники так разводят на деньги... Я не понимал, что происходит, до последнего не верил. Когда мы с мамой приехали к фуникулеру, скорая уже констатировала смерть.

Мы с его мамой поднимались по лестнице фуникулера с 30 минут, потому что у нее ноги болят. Я тогда ей сказал, что это была наша Голгофа. Мы несли свой крест, поднимаясь в последний пункт Максима. Это не передать словами. Она шла, плакала и говорила: "Максимка, я до тебя дойду".

На место убийства нас уже не пустили, Максюшу мы увидели только через три дня на похоронах.

– Какие сейчас у вас есть опасения по поводу суда?

– У нас молодежь всегда делают крайней. Сначала в медиа писали, что там пьяные подростки, которые слушали российскую музыку, дебоширили. Это неправда. К сожалению, в наше время люди верят в первые новости, именно они откладываются в памяти. Я хочу, чтобы люди услышали правду и сделали выводы.

Если бы триггером сработала российская музыка, то наверняка четверть нашего населения можно было бы просто пустить под удар. Музыку никто не слушал, это видно и слышно по видеороликам, которые выложили дети в ТикТоке, Инстаграмме, Телеграмме. На записях слышен пьяный разговор этого человека и угрозы.

Когда появились подобные новости, мы поняли, что идут нападки на нас. Адвокат подозреваемого добился закрытого суда, потому что якобы фигуранту дела угрожают.

Первое заседание было за день до похорон, нам об этом даже не сообщили. Имя подозреваемого мы узнали только на следующий день, как похоронили Максюшу.

Даже наш адвокат узнал о заседании суда всего за два часа до начала. Когда приехал брать дело, его спросили, будет ли присутствовать он при суде.

Футбольная команда "Смена", в которой играл Максим, вышла на матч в футболках с его фото (фото предоставлено семьей парня)

– Какое наказание сочтете справедливым?

– Он вырвал сердце нашей семьи. Справедливость для нас - это высшая мера наказания.

Я не знаю, как человек совершил такое страшное преступление и может этого не осознавать. Тот мужчина никак не комментирует, он говорит, что не виноват. Он работал в УГО, был подкован как физически, так и психологически. У него было хорошее физическое состояние, которое ему позволило пробить головой ребенка трех миллиметровое стекло. Какой же силы должен был быть толчок?

Он не признается в убийстве, не берет на себя вину. Нам было бы важно услышать слова раскаяния.

– В прессе была информация, что семья опасается угроз. Были ли уже прецеденты?

– Нет, угроз не было. Но адвокат подозреваемого запустил информацию о том, что его семье угрожают...

Сейчас подсудимый не дает комментариев, его адвокат тоже. Я понял, что мне нужно давать максимальную огласку этому событию, чтобы люди помнили об убийстве Максима. Потому что это горе могло произойти с каждым и, к большому сожалению, оно может произойти еще.

Новости сейчас живут один день. Когда взрывы в Харькове все сочувствуют Харькову, завтра взрывы в Киеве и все переживают за него. Это все идет циклом, новости стираются уже через день...

– Не пытались ли вас подкупить?

– На другой день, когда трагедия получила огласку, отцу Максима пришло сообщение от одной женщины. Она принесла искренние соболезнования и предложила помощь в погребении. Соболезнования приходили от многих людей, и мы даже не знали от кого это сообщение. Только со временем поняли.

Мы не взяли эти деньги, они кровавые. Меня ребенок бы не понял, если бы я взял деньги на его могилу из рук того человека, который унес его жизни. Пусть даже из рук родственников.

Сообщение от мамы подозреваемого

– Сейчас подозреваемому грозит от 7 до 15 лет. Что говорит ваш адвокат, какие шансы на максимальное наказание?

– Согласно нашему законодательству, пострадавшими являются только родители, я таким не считаюсь. Так что с адвокатом не общаюсь.

– Как вы с семьей проживаете горе?

– Родители Максима в очень тяжелом состоянии физически и психологически. Мама фактически живет на успокоительных. К ней часто приходят подруги, чтобы не оставлять ее саму. Поддерживают совсем чужие люди. Она не может даже с адвокатом общаться, этим занимается отец.

Я встаю с болью, ложусь с болью. Прихожу на могилу к Максюше и просто сижу, плачу, общаюсь с ним. Моя мама тоже едва держится. Ничего страшнее в мире не может быть, чем потерять ребенка.

Максим с дядей (фото предоставлено семьей парня)

9-летний брат тяжело переживает потерю. Когда Максюши не стало, мы Дани сказали, что он в больнице. После этого малыш спросил сестру: "Мам, ну ты молишься, чтобы Максимчик выжил?". А мы знали, что Макса уже нет. На следующий день сказали Дани об этом, и он очень долго сидел, рисовал, там что-то писал Максу.

Сейчас Даня заходит в комнату Макса и спрашивает его, можно ли воспользоваться компьютером, взять его коллекционные игрушки...

У нас была какая-то мистическая ситуация, сестра включала телевизор, но включилась PlayStation. Мы подумали, что проблема какая-то с джойстиком. Даня сказал, что Макс хочет наверное поиграть и тогда сама включилась игра. Но если джойстик поломан, то он просто бегает по экрану, но включить игру сам не может...

На 9-й день гибели Макса мы возвращались от сестры и случайно сели не на этот троллейбус. Вышло так, что он нас повез по маршруту Максюши - он часто там катался на велосипеде. Я еще тогда маме сказал, что это нас малой последний раз провел своими любимыми местами...

На днях сестре приснился Макс. Во сне сказал, что хватит зажигать лампадки, просил потушить их. Сестра проснулась и оказалась, что оставила зажженные свечи на ночь и заснула с ними.

Максим с мамой и собачкой девушки

– Получаете ли сейчас психологическую поддержку?

– Нам "Новая почта" выделила психолога. За что я искренне благодарен. Мы были пока на одном сеансе, но нам расписали график приемов.

Это потеря, которая уже навсегда с нами. Я ломал руки, ноги, хоронил отца - это все больно и очень тяжело, но никакая боль не может сравниться с той болью, когда мы похоронили Максюшу.

За несколько месяцев до той трагедии он сказал нам с мамой, что очень боится потерять нас. Говорит: "Не знаю, как оно остаться без родных".

Максима похоронила на Берковецком кладбище. На могилу подростку часто приносят его любимые сладости (фото предоставлено семьей парня)

Наверное, с моей стороны эгоистично и жестоко так думать, но ребенок не увидел в жизни разочарования. Он видел все в розовых и белых красках. Очень много негатива вокруг, а он верил в лучшее. Пожалуй, если бы он видел этот негатив, этой трагедии не произошло бы, потому что он мог бы отреагировать по-другому. Он не ожидал подлости, потому что сам был светлым ребенком, он даже не умел обижаться.

Я понимаю, что мой малыш уже навсегда остался 16-летним юношей. Но я понимаю также, что он не узнает боли, ему не пришлось хоронить близких, переживать разлуку и предательства.

На могиле Максима неравнодушные оставляют записки (фото предоставлено семьей парня)

Нам писали слова поддержки много людей из Польши, Чехии, Беларуси, переводили деньги. Статьи о Максиме вышли в Британии, Грузии и даже России, но там ее могли по-своему преподнести.

Тренер Макса рассказывает, что его команда не может полноценно играть, ребята унылые, очень тяжело переживают потерю.

Трагедией Максима прониклось очень много людей. Потому что во время войны погибнуть не от обстрелов, а от рук своего соотечественника - человека из правоохранительных органов, который должен был защищать, а не убивать...

Война сделала многих черствыми, а трагедия Максюши в людях разбудила отзывчивость. Хотелось, чтобы люди стали мягче и такое горе больше никогда не повторилось.

Недавно был возле фуникулера и там сочинил эти слова:

Тихонько на Михайловскую гору

Фуникулер тащил вагончик вверх

Максюша поднимался к Богу

Через ужаснейшую смерть