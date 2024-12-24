Убийство Галины Хатчинс: в деле против актера Алека Болдуина окончательно поставили точку

Прокуратура пыталась обжаловать решение суда об отмене обвинений против Болдуина по делу о непредумышленном убийстве. Дело даже попало на рассмотрение присяжных из-за процессуальных трудностей.

Однако в конце концов прокурор признала, что дальнейшие шаги по апелляции не имеют смысла.

Адвокаты актера заявили, что решение об отзыве апелляции окончательно подтверждает их позицию, которую они отстаивали с самого начала.

"Инцидент на съемочной площадке был ужасной трагедией, но Алек Болдуин не совершил никакого преступления", - сказали адвокаты.

Алек Болдуин (фото: instagram.com/alecbaldwininsta)

Убийство Галины Хатчинс

21 октября 2021 года во время съемок фильма "Ржавчина" (Rust) в штате Нью-Мексико актер Алек Болдуин случайно выстрелил из реквизитного оружия, в результате чего погибла украинский оператор Галина Хатчинс (Андросович) и ранение получил режиссер Джоэл Соуза.

Галина Хатчинс (фото: Википедия)

Болдуин стрелял из пистолета, который должен был быть заряжен только холостыми патронами. Актер под присягой заверил, что был уверен в безопасности оружия, которое ему передали для сцены.

В октябре 2022 года стало известно, что Алек достиг мирового соглашения с семьей погибшей.

В апреле 2023 года уголовные обвинения против актера были сняты в связи со смертью Хатчинс, но в январе 2024 года большое жюри присяжных выдвинуло повторное обвинение Болдуину в непредумышленном убийстве. Актер не признал свою вину.