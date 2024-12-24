Убийство Галины Хатчинс: в деле против актера Алека Болдуина окончательно поставили точку

Специальный прокурор США Кари Моррисей решил отозвать апелляцию по делу против Алека Болдуина относительно смерти оператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина". Адвокаты актера заявили, что трагедия имела место, однако их клиент не совершил преступления.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Reuters .

Прокуратура пыталась обжаловать решение суда об отмене обвинений против Болдуина по делу о непредумышленном убийстве. Дело даже попало на рассмотрение присяжных из-за процессуальных трудностей.

Однако в конце концов прокурор признала, что дальнейшие шаги по апелляции не имеют смысла.

Адвокаты актера заявили, что решение об отзыве апелляции окончательно подтверждает их позицию, которую они отстаивали с самого начала.

"Инцидент на съемочной площадке был ужасной трагедией, но Алек Болдуин не совершил никакого преступления", - сказали адвокаты.

Алек Болдуин (фото: instagram.com/alecbaldwininsta)

Убийство Галины Хатчинс

21 октября 2021 года во время съемок фильма "Ржавчина" (Rust) в штате Нью-Мексико актер Алек Болдуин случайно выстрелил из реквизитного оружия, в результате чего погибла украинский оператор Галина Хатчинс (Андросович) и ранение получил режиссер Джоэл Соуза.

Галина Хатчинс (фото: Википедия)

Болдуин стрелял из пистолета, который должен был быть заряжен только холостыми патронами. Актер под присягой заверил, что был уверен в безопасности оружия, которое ему передали для сцены.

В октябре 2022 года стало известно, что Алек достиг мирового соглашения с семьей погибшей.

В апреле 2023 года уголовные обвинения против актера были сняты в связи со смертью Хатчинс, но в январе 2024 года большое жюри присяжных выдвинуло повторное обвинение Болдуину в непредумышленном убийстве. Актер не признал свою вину.