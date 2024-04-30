Убийство в фуникулере: семья погибшего Максима рассказала, получала ли угрозы и предложения подкупа

Угрожали ли семье

"Угроз не было. Но адвокат подозреваемого запустил информацию о том, что его семье угрожают. Когда появились подобные новости, то мы поняли, что идут нападки на нас. Адвокат подозреваемого добился закрытого суда", - говорит Клибановский.

По его словам, семья узнала имя подозреваемого только после похорон, а первое заседание по делу было днем ранее.

"Даже наш адвокат узнал о заседании суда всего за два часа до начала. Когда приехал брать дело, его спросили, будет ли присутствовать при суде", - говорит мужчина.

Были ли попытки подкупа

Клибановский рассказал, что на второй день после трагедии отец Максима получил сообщение от одной женщины, которая сочувствовала потере и предложила помощь в похоронах. Позже оказалось, что это писала мама подозреваемого.

"Соболезнования приходили от многих людей и мы даже не знали от кого это сообщение. Лишь со временем поняли. Мы не взяли эти деньги, они кровавые. Меня ребенок бы не понял, если бы я взял деньги на его могилу из рук того человека, который забрал его жизнь. Пусть даже из рук родственников", - говорит мужчина.

Сообщение от мамы подозреваемого (скриншот)

Какие опасения имеет семья убитого подростка

"У нас молодежь всегда делают крайней. Сначала в медиа писали, что там пьяные подростки, которые слушали российскую музыку, дебоширили. Это не правда. К сожалению, в наше время люди верят в первые новости, именно они откладываются в память. Я хочу, чтобы люди услышали правду и сделали выводы", - говорит дядя Максима.

Семью возмущает то, что сейчас подсудимый не дает комментариев, его адвокат тоже. Фигурант дела не признает свою вину.

"Я понял, что мне нужно давать максимальную огласку этому событию, чтобы люди помнили об убийстве Максима. Новости сейчас живут один день. Это горе могло произойти с каждым и, к большому сожалению, оно может произойти еще. Мы хотим справедливого суда", - добавляет Клибановский.

Максим с мамой и братом (фото предоставлено семьей парня)