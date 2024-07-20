Убийство Фарион. Фреймут спровоцировала споры словами о смерти языковеда

Что написала ведущая

Фреймут отметила, что Фарион "не всегда деликатно" отстаивала свою позицию. Но она все равно сочувствует семье языковеда.

"Она боролась за язык. Не всегда деликатно, не всегда удачно... Но так искренне. Как никто из нас. Давайте говорить на украинском. Ирина отдала за эту жизнь... Выражаю искренние соболезнования родным госпожи Ирины Фарион", - заявила ведущая.

Пост Фреймут (скриншот)

Как реагирует сеть

Пост Фреймут вызвал неоднозначную реакцию. В комментариях начались споры. В частности, пользователи пишут:

"Как человека жаль, конечно, но она не боролась за язык. Она оскорбляла людей и раскалывала общество"

"Жаль как человека, но радикальная Фарион далека от украинской героини для меня"

"Грустно, что для того, чтобы стать героем в чьих-то глазах, достаточно говорить любую глупость, лишь бы на украинском языке".

В ответ на другие пользователи заявили:

"Читаю комментарии и понимаю, какую на себя наш народ взял тяжелую ношу - судить других. И главное, что каждый считает, что должен писать бред, ради поднятия собственного эго. Как это противно".

"Но от некоторых комментариев я просто поражена! Как так можно говорить о человеке, у которого отняли жизнь? Да, что-то она говорила правильно, что-то нет, но это не повод радоваться ее смерти! Это разве человечность?"

"Как бы там ни было, никто нет права лишать человека жизни. Да, она была слишком, но никто не в праве лишать жизни человека, для этого есть суд, чтобы наказать его поступки".

Что еще пишут комментаторы (скриншот)

А потом в спор вмешалась и сама Фреймут. Она оставила еще один комментарий, в котором указала, что сейчас мы не можем терять свободу слова.

"Люди могут пробовать иметь свой голос - за это в цивилизованном мире не убивают, за это могут осудить, вступить в дискуссию, но точно не убивать. Меня тоже возмутила позиция Ирины относительно наших военных. Ужасала ее импульсивность", - признала ведущая.

"Как журналист тоже умею и знаю, как спровоцировать на радикальные ответы - но не делаю этого и не занимаюсь жанром интервью как большинство моих коллег, чтобы потом не иметь на совести что-то похожее. Человек убит, а то, под чем вы ссоритесь, - некролог. Под таким выражать ненависть и даже радость - некорректно", - резюмировала она.

Ответ Фреймут (скриншот)

Что известно о смерти Фарион

19 июля неизвестный выстрелил в Фарион во Львове. Пуля попала в висок, языковеда срочно госпитализировали. Она попала в реанимацию в критическом состоянии.

Фарион убили во Львове (фото: Getty Images)

Уже поздно вечером стало известно, что Фарион скончалась. Врачи не смогли спасти бывшую нардепку, ведь огнестрельное ранение было очень серьезным. Нападающего еще ищут.

К утру стало известно, что в убийстве Фарион следователи не исключают "русский след". Впрочем, есть и другие версии.