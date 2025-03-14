Убийство Демьяна Ганула в Одессе: жена активиста впервые вышла на связь после трагедии

Так, Жанна поделилась болезненными воспоминаниями о муже, их любви и совместной жизни, которая оборвалась слишком рано.

"Я выбрала лучшего мужчину в мире, а он выбрал меня", - начала она свою трогательную публикацию. Демьян Ганул с женой (фото: instagram.com/zhannavoznjuk)

Женщина призналась, что готова сделать все, чтобы Демьян остался живым. Она вспомнила их шесть лет вместе, которые казались целой жизнью, их дочь Сару и мечты, которые они лелеяли втроем.

"Если бы я могла, я бы сделала все, только бы он жил. Долгие (короткие?) 6 лет мы вместе, а мне кажется, что всю жизнь. Не думаю, что можно любить больше, чем я Демьяна. Мне всегда было его мало. Я всегда любила больше. Когда родилась Сара, я говорила ему: "Я бы привязала тебя к себе, чтобы не выходил из дома, а постоянно был рядом и обнимал меня". Он отвечал: "А кто будет приносить деньги". Мы смеялись. Мы много смеялись вместе. Даже в самые тяжелые времена. Но самые тяжелые времена сейчас", - написала фитнес-тренер. Демьян Ганул с женой (фото: instagram.com/zhannavoznjuk)

"Не хочу писать о справедливости или что-то такое. Хочу просто сохранить светлую память о мужчине моей мечты. Сара не будет помнить папу, и это то, что больше всего щемит мое сердце. Мы мечтали о том, какая она вырастет, фантазировали, на кого будет похожа...", - добавила она. Демьян Ганул с женой (фото: instagram.com/zhannavoznjuk)

Также возлюбленная активиста рассказала, что в последнее утро они даже не успели попрощаться. Демьян просто сказал ей в коридоре: "Я уехал, хорошего дня". А она, ничего не подозревая, ответила: "Взаимно". Демьян Ганул с женой (фото: instagram.com/zhannavoznjuk)

"Любимый, если ты смотришь на нас, знай, что я мысленно еще добавила, что люблю тебя. Люблю и буду любить, потому что знаю, что это взаимно", - завершила Вознюк свое сообщение. Демьян Ганул с женой (фото: instagram.com/zhannavoznjuk)

Отметим, что только в прошлом году супруги сыграли свадьбу. А уже в октябре у общественного активиста и фитнес-тренера родилась дочь Сара. Демьян Ганул с женой (фото: instagram.com/zhannavoznjuk)

Что известно об убийстве Демьяна Ганула

14 марта 2025 года в центре Одессы был застрелен известный общественный деятель и волонтер Демьян Ганул. Инцидент произошел около 10:30 на проспекте Украинских героев (бывший Александровский проспект), когда неизвестный мужчина произвел два выстрела из короткоствольного оружия, после чего скрылся с места происшествия.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко взял расследование под личный контроль, направив в Одессу следственно-оперативную группу и криминалистов Центрального аппарата Национальной полиции.

После этого полиция вместе с СБУ провела ряд следственно-оперативных действий. Менее чем через пять часов после инцидента подозреваемого удалось задержать.

"Это - местный житель 1978 года рождения. Полиция изъяла у него оружие и гранату", - отмечают правоохранители.

В СБУ уточнили, что среди подозреваемых есть 46-летний дезертир. Полиция рассматривает различные версии мотивов преступления, в частности возможную заказную природу убийства и вероятный "российский след".

По факту преступления начато уголовное производство по п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное по заказу).

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об уведомлении подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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